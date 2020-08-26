الأهلي لمصالحة جماهيره أمام الجونة

دوليه

يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره عندما يواجه الجونة اليوم في الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.وخسر الأهلي قبل أيام مباراة القمة أمام الزمالك بنتيجة 3 ـ 1 وهي الخسارة التي أشعلت غضب الجماهير وتعرض الفريق لانتقادات واسعة.ولن يخمد تلك الانتقادات إلا تقديم عرض قوي اليوم والفوز على الجونة بنتيجة جيدة. ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم وليد سليمان الذي تعرض لكدمة في الصدر خلال مباراة القمة بجانب محمد هاني للإيقاف لكن الأحمر سيستعيد جهود أحمد الشيخ. وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وتحدث معهم عن ضرورة استعادة الانتصارات في الدوري ومحاولة حسم اللقب مبكرا مع الاستعداد جيدا لمواجهة الوداد المغربي الشهر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 56 نقطة بفارق 14 نقطة عن الزمالك الوصيف. ومن المنتظر أن يدفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأحمد فتحي وعلي معلول وياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وأفشة وجيرالدو وأجاي وبادجي.على الجانب الآخر يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر 5 جولات وبات قريبا جدا من مراكز الهبوط. ويأمل بيدرو بارني مدرب الجونة لاستغلال اندفاع الأهلي المتوقع لتحقيق الفوز وشن هجمات مرتدة على أمل التسجيل لإيقاف نزيف النقاط والتقدم مجددا للمنطقة الآمنة بجدول الترتيب.وفي ذات الجولة يلعب اليوم أيضا طلائع الجيش الثالث عشر برصيد 21 نقطة مع سموحة السابع بـ27 نقطة بينما يواجه نادي مصر الأخير برصيد 16 نقطة نظيره المصري الخامس عشر بـ20 نقطة.