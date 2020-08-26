فليطح والمبارك تفقدا مجمع سعد العبدالله.. وهنآ «السلة والطائرة» بالمقر الجديد

محلية

تفقد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح مجمع سعد العبدالله للصالات المغلقة يوم أمس، إذ رافقه خلال الزيارة لصالتي «السلة والطائرة» الشيخ حمود المبارك نائب المدير للإنشاءات والصيانة والمرافق للوقوف على احتياجات الصالات بعدما تم تسليمها الى اتحادي اللعبتين.

والتقى فليطح خلال الجولة بمجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة رشدي العنزي حيث قدم لهم التهنئة على تسلمهم المقر الجديد للاتحاد.

كما تفقد فليطح صالة اتحاد الكرة الطائرة والتقي مع فوزي المعتوق امين سر الاتحاد الذي اطلعه على كافة احتياجات الصالة من اجل تجهيزها لاستقبال المنافسات المحلية.

وأكد فليطح ان الهدف من زيارته لمجمع الشيخ سعد العبد الله للصالات برفقة الشيخ حمود المبارك نائب المدير العام هو تقديم التهنئة لمجلسي اداراتي الاتحادين على تسلم المقر الجديد بجانب الوقوف على احتياجات الاتحادين من خلال تطوير المنشأة واجراءات الصيانة، وقال: «ناقشنا احتياجاتهما لتطوير الصالة استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي واقامة الاستحقاقات المحلية والخارجية للأندية والمنتخبات».

وأشار مدير عام الهيئة الى ان وجود مجمع سعد العبد الله للصالات يسهم في تطوير الالعاب خلال الفترة المقبلة ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين بجانب استضافة البطولات الكبرى على المستوى الاسيوي والعربي والخليجي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا كوفيد-19، بالإضافة إلى مساعدة الاتحادات في إقامة الاكاديميات الرياضية.

وأضاف: «هذه الإمكانات التي نجحت في توفيرها الهيئة العامة للرياضة ستساهم في تطوير النشاط الرياضي في كرة السلة والطائرة خلال الفترة المقبلة، واتمنى لمجلسي إدارتي الاتحادين التوفيق خلال الفترة المقبلة والتخطيط الجيد لتطوير اللعبة لتعود الرياضة الكويتية كما كانت في السابق من الدول الرائدة على المستوى الخليجي والاسيوي».

بدوره،قدم الشيخ حمود المبارك التهنئة للاتحادين وتمنى لهما التوفيق، وقال المبارك: «تم الاطلاع على جميع ملاحظات واحتياجات الاتحادين وسيتم دخولها حيز التنفيذ من اجل ان تكون المنشأة ومرافقها في اتم الاستعداد لاستقبال المباريات خلال المرحلة المقبلة حتى تكون حافزا لتجهيز الأندية والمنتخبات الوطنية».

وأشاد المبارك بدعم فليطح في توفير كل متطلبات قطاع الانشاءات والصيانة والمرافق خلال الفترة الماضية وكذلك العاملين بالهيئة على تسخير جميع الإمكانات لسرعة انجاز المشروع.

