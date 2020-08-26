القادسية خاطب «فيفا» حول احتجاج السالمية: موقف غير مبرر وخطأ من الناحيتين الواقعية والقانونية

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خاطب نادي القادسية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتأكيد قانونية مشاركة لاعبه الأردني عدي الصيفي في لقاء الفريقين الجمعة الماضية والذي انتهى بفوز الأصفر 3-2.

واحتج السالمية على مشاركة اللاعب لأن القادسية لم يقدم ما يثبت تجديد عقد اللاعب الى اتحاد الكرة حسب توصيات «فيفا» المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال القادسية في الكتاب ان «موقف نادي السالمية غير مبرر وخطأ من الناحيتين الواقعية والقانونية»، مؤكد أن «عقد اللاعب صالح ومسجل في سجلات الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويتوافق مع جميع القوانين المطبقة». وأضاف: «على الرغم من ان العقد ينتهي في 31/5/2020 نظرياً الا أن العقد قد مدد تلقائياً بموجب تعميم الفيفا المتعلق بجائحة كورونا وذلك حتى نهاية موسم 2019/2020». وتابع: «عقد اللاعب الاساس مسجل في سجلات الاتحاد، لذلك هو مؤهل للعب المباراة». وأردف: «علمنا بأنه قد تكون هناك سوء نية ومحاولة التشكيك في شرعية مشاركة اللاعب قمنا بتسليم الاتحاد ملحق العقد قبل بداية المباراة، مضيفاً أن تعميم الاتحاد لم ينص على أي مواعيد نهائية للأندية».

وختم: «الاتحاد حصل على جميع البيانات المطلوبة قبل المباراة، على الرغم من أن تزويدهم بهذه البيانات غير ضروري نهائياً ولكن من باب الشفافية ولازالة أي شكوك».

وكان الاتحاد الكويتي قرر «مخاطبة الاتحاد الدولي للاستئناس برأيه» في الاحتجاج المقدم من نادي السالمية ضد نتيجة مباراة فريقة الاول مع القادسية، وبحث المجلس، برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة احمد عقلة جميع التفاصيل القانونية المتعلقة بمضمون الاحتجاج، واستقر على مخاطبة الاتحاد الدولي للاستئناس برأيه في هذه المسألة الطارئة، وتتطلب توسعة في البحث القانوني المتعدد كونها تولدت إثراً لجائحة «كوفيد -19» التي فرضت تجميد الأنشطة ثم استئنافها، بضوابط حددها الاتحاد الدولي، نتجت عنها المسألة المتعلقة باجراءات استئناف الدوري ومنها عقود المحترفين المقيدين للموسم 2019-2020. وكان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي ناقش أول من أمس الاحتجاج المقدم من نادي السالمية وهو الاحتجاج الذي طعن فيه نادي السالمية على مشاركة اللاعب المحترف عدي الصيفي مع القادسية دون ان يقدم نادي القادسية عقد تجديد اللاعب الى اتحاد الكرة في الموعد المحدد.

ولم يحضر رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الاجتماع، مفضلاً النأي بنفسه عن التأويل، كونه والد رئيس نادي السالمية وممثله في الاتحاد، ولاقت مبادرة اليوسف ارتياحا واستحسانا من أعضاء مجلس الادارة.

وأثنى عقله على مبادرة اليوسف، واعتبر أنها تؤكد الحيادية والشفافية في منهج عمل الاتحاد، وموقف يستحق الاحترام والتقدير من جانب الرئيس، الذي حرص على سمعة الكرة الكويتية وريادتها، ومكانتها في المحافل الدولية.

