الأبيض لتفادي تعثر جديد

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يتطلع الكويت الى انتصار جديد يبقيه في الصدارة عندما يلتقي اليرموك في 06:55 مساء اليوم على ملعب الكويت ختام الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز التي تشهد اليوم أيضا مباراة السالمية الثالث مع الساحل في 09:00 مساء على ستاد عبدالله الخليفة.

ويخشى الأبيض من تعثر جديد بعد تعادله مع العربي 2-2 في الجولة الماضية الأمر الذي قد يفقده الصدارة التي تمسك بها منذ انطلاق المسابقة، خصوصا أن لقاء الفريق مع اليرموك في القسم الأول انتهى بالتعادل 1-1، بينما فاز الكويت في مواجهة الفريق بكأس ولي العهد بصعوبة وبهدفين سجلهما في الوقت بدل الضائع، رغم أن اليرموك يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط. وما زال أداء الكويت يثير الشكوك رغم تغيير المدرب وتولي الهولندي رود كرول المهمة، فالفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام النصر (فاز 2-0) وأمام العربي (2-2). وتزخر قائمة الأبيض بالعديد من الأسماء المميزة يتقدمهم العاجي جمعة سعيد والعراقي علاء عباس والفرنسي عبدول سيسوكو ويوسف ناصر وفيصل زايد وأحمد الزنكي وفهد العنزي ويوسف الخبيزي وفهد حمود وحسين حاكم وسامي الصانع وعبدالله البريكي وفهد الهاجري وحميد القلاف. في المقابل، يدخل اليرموك اللقاء ودافعه الوحيد الظهور بصورة جيدة والتجهيز للموسم المقبل، خصوصا أن الفريق يحتل المركز الأخير، ويطمح الى الاستعداد للموسم المقبل من أجل حجز مقعد ضمن فرق الدرجة الممتازة.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع السالمية صاحب الـ 26 نقطة الى البقاء قريبا من فرق الصدارة عندما يواجه الساحل الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة. وخسر السماوي في الجولة الماضية أمام القادسية 2-3، لكنه يأمل في قبول احتجاجه على مشاركة الأردني عدي الصيفي في صفوف الأصفر واحتساب النقاط الثلاثة لصالحه، الأمر الذي سيقربه أكثر من الصدارة. ورغم خسارة السالمية في المباراة التي لعب فيها بعشرة لاعبين من الدقيقة 20، الا أن الفريق قدم أداء جيدا بفضل تألق البرازيلي باتريك فابيانو (الذي سجل هدفين) ومواطنه رونينهو ومبارك الفنيني. ويدرك مدرب الفريق سلمان عواد أن المنافسة على اللقب أو على الوصافة تتطلب الفوز في كل المباريات المتبقية وانتظار تعثر المنافسين، خصوصا أن السماوي تنتظره مباراة مهمة أمام الكويت في الجولة المقبلة. ويبدو السالمية الأقرب لتحقيق الفوز خصوصا أن مواجهة الفريقين في القسم الأول انتهت بخماسية مقابل هدف، كما أن الساحل يمر بمرحلة تجديد واعتماد على الشباب بقيادة مدربه الشاب يوسف جالي.

