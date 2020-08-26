الأصفر ينتظر وصول مدرب «السلة»

محلية

ينتظر فريق كرة السلة في نادي القادسية وصول مدربه الليتواني لوكاس مندوزا الذي تعاقد معه الفريق بدلا من المقدوني جوردانكو دافيدكوف.

ويعمل الجهاز الاداري في الاصفر على انهاء اجراءات وصول المدرب الذي سبق له تدريب الفريق في مواسم سابقة حيث من المتوقع أن يصل البلاد الاسبوع المقبل.

وكان القادسية فقد اربعة من لاعبيه بعد انتقال نجم الفريق عبدالعزيز الحميدي واحمد درويش الى الجهراء، وعبدالله سالمين الى القرين، وناصر الظفيري الى كاظمة.

وقال اداري «سلة القادسية» وائل راشد إن انتقال اللاعبين يعتبر أمرا طبيعيا في ظل القانون الجديد الذي يجيز انتقال من تجاوز 30 عاما دون موافقة ناديه، مبينا أن هذا القرار يصب في مصلحة اللاعبين وانه جاء متأخر جدا وقال: «كنت أتمنى ان يطبق هذا القرار منذ كنا في الملاعب قبل اكثر من 13 عاما».

وأكد راشد انه من الطبيعي أن يتأثر القادسية بهذه الغيابات خصوصا انها تترافق مع فترة توقف النشاط الرياضي التي تجاوزت 4 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا الى أن الفريق يحتاج الى مزيد من الوقت من اجل استعادة مستواه.

وأكد راشد ضرورة اعادة المحترفين الى البطولات المحلية من أجل رفع المستوى العام واعادة الجماهير الى ملاعب كرة السلة.

