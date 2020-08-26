خلافات في «الطائرة» بسبب مشاركة المحترفين

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اجتمع اتحاد الكرة الطائرة مع ممثلي الاندية اول من امس في مقره الجديد الذي انتقل اليه أخيراً، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في منطقة صباح السالم بحضور رئيس الاتحاد حسين عاشور وأمين السر فوزي المعتوق. وجاء الاجتماع لبحث الاجراءات الصحية المتبعة قبل عودة المنافسات في اكتوبر المقبل، بالاضافة الى مناقشة امكانية مشاركة المحترفين الجدد فيما تبقى من الموسم المعلق منذ مارس الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا. وشهد الاجتماع شد وجذب بين الحضور بعد أن اعترض ممثل نادي الكويت على عدم مشاركة المحترفين الجدد في الموسم المعلق، الا أن مسؤولي الاتحاد اكدوا أن هذا القرار يأتي بناء على كتاب الاتحاد الدولي الذي أكد ضرورة اكمال الموسم بقائمة الفرق ذاتها دون تغيير.

واعترض اداري نادي الكويت محمد كامل على قرار الاتحاد مؤكدا أن هناك أموراً تدار بالخفاء ضد نادي الكويت خصوصا فيما يتعلق في هذا الموضوع فلم يظهر كتاب الاتحاد الدولي الا بعد رحيل محترف الكويت الكوبي رولاندو سبيدا، مضيفا انه جرت العادة في جميع البطولات ان يتم تسجيل المحترفين قبلها بأيام ثم يشارك مع الفريق فما بالك الان في ظل ظروف وباء كورونا، وقال: «لا يمكن أن يرفض الاتحاد الدولي مشاركة المحترفين الجدد ولدينا دليل على ذلك» مبينا ان هناك عملاً من أمين سر أحد الاندية من أجل منع مشاركة المحترفين الجديد فيما تبقى من الموسم المعلق، فقط من أجل عدم مشاركة محترف الكويت الجديد البرازيلي ايفاندرو غويرا الذي كلف النادي مبالغ كبيرة جدا.

من جانبه قال مدير الكرة الطائرة في القادسية وليد الدمخي إن القانون واضح جدا وكتاب الاتحاد الدولي شرح الموقف بوضوح بأنه يجب على الفرق اشراك القائمة ذاتها المسجلة في الموسم المعلق دون اضافة اي لاعب جديد.

