loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«طائرة الكويت» ضم البرازيلي أغويرا

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 26 أغسطس 2020

تعاقد نادي الكويت مع لاعب منتخب البرازيل للكرة الطائرة ايفاندرو اغويرا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وكان اتحاد الكرة الطائرة فتح باب تسجيل المحترفين الجدد لغاية 4 أكتوبر المقبل. ويحل اغويرا بدلا من محترف الفريق السابق الكوبي رولاندو سبيدا الذي انتقل للعب في احد الاندية التركية. ويعتبر تعاقد الابيض مع اللاعب البرازيلي اضافة كبيرة للفريق كونه من ابرز اللاعبين في المنتخب البرازيلي حيث يمتاز بالطول الفارع ويشغل مركز 2. وكانت ادارة الكويت تأمل في مشاركة اغويرا معها في المربع الذهبي لبطولة الدوري التي ستستكمل اكتوبر المقبل لكن اتحاد الطائرة أكد أن قوانين الاتحاد الدولي لا تسمح بذلك.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة