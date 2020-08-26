«طائرة الكويت» ضم البرازيلي أغويرا

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تعاقد نادي الكويت مع لاعب منتخب البرازيل للكرة الطائرة ايفاندرو اغويرا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وكان اتحاد الكرة الطائرة فتح باب تسجيل المحترفين الجدد لغاية 4 أكتوبر المقبل. ويحل اغويرا بدلا من محترف الفريق السابق الكوبي رولاندو سبيدا الذي انتقل للعب في احد الاندية التركية. ويعتبر تعاقد الابيض مع اللاعب البرازيلي اضافة كبيرة للفريق كونه من ابرز اللاعبين في المنتخب البرازيلي حيث يمتاز بالطول الفارع ويشغل مركز 2. وكانت ادارة الكويت تأمل في مشاركة اغويرا معها في المربع الذهبي لبطولة الدوري التي ستستكمل اكتوبر المقبل لكن اتحاد الطائرة أكد أن قوانين الاتحاد الدولي لا تسمح بذلك.

