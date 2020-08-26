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«سلة كاظمة» ضم الظفيري رسمياً

زيد خلف
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الأربعاء 26 أغسطس 2020

تعاقد كاظمة مع لاعب كرة السلة في القادسية ناصر الظفيري بعقد حر لمدة موسمين مستفيدا من قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين تجاوزا 30 عاما دون موافقة انديتهم.
ويعتبر الظفيري رابع لاعب ينتقل من صفوف القادسية بعد عبدالعزيز الحميدي وأحمد درويش (الى الجهراء) وعبدالله سالمين (القرين). ويعمل كاظمة على تدعيم صفوفه حيث تعاقد مع لاعب العربي يوسف بورحمة ولاعب الكويت أحمد المطيري فضلا عن تجديد عقود لاعبيه احمد البلوشي واحمد سعود. ويستعد كاظمة حاليا لبطولة كأس الاتحاد التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وستستأنف منتصف سبتمبر المقبل.


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