«سلة كاظمة» ضم الظفيري رسمياً

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تعاقد كاظمة مع لاعب كرة السلة في القادسية ناصر الظفيري بعقد حر لمدة موسمين مستفيدا من قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين تجاوزا 30 عاما دون موافقة انديتهم.

ويعتبر الظفيري رابع لاعب ينتقل من صفوف القادسية بعد عبدالعزيز الحميدي وأحمد درويش (الى الجهراء) وعبدالله سالمين (القرين). ويعمل كاظمة على تدعيم صفوفه حيث تعاقد مع لاعب العربي يوسف بورحمة ولاعب الكويت أحمد المطيري فضلا عن تجديد عقود لاعبيه احمد البلوشي واحمد سعود. ويستعد كاظمة حاليا لبطولة كأس الاتحاد التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وستستأنف منتصف سبتمبر المقبل.

