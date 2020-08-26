فلسطين قضيتنا وسنموت على العهد

آراء

التاريخ يحكي قصصا كثيرة عن الاحتلال في منطقة الشرق الاوسط هذه المنطقة الغنية بكل مقومات الحياة التي سعت كل الدول الكبيرة لاغتصاب خيراتها ودارت المؤامرات لعشرات ومئات السنين للسيطرة عليها وتغيرت خرائط وتبدلت حدود ولكن بقيت اكثر المناطق نزاعا هي فلسطين.



ثلاث ديانات تتنازع عليها وبالنسبة للمسلمين فهي قلب الاسلام النابض حيث إن بها اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، انها فلسطين التي اختطفت من بين احضاننا فكلما نتذكر وعد بلفورد الذي قال ان حكومة صاحب الجلالة (البريطاني) تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين.



الا ان المستعمرين نسوا ان فلسطين جزء لايتجزأ من هذه الامة فقد حارب العرب جميعا وتوحدوا لاعادة قلب الامة النابض الى مكانة فتوالت خسائرهم في حروب كثيرة وتحولت فلسطين لقضية أمة ظلت تتوارثها الاجيال جيلا بعد جيل، نسقي اولادنا الكره لدولة الاحتلال ونشبع عقولهم بذكريات المذابح التي ارتكبتها دولة الاحتلال ببلداننا العربية وبأهل فلسطين الكرام الذين ذاقوا ويلات هذا المعتدي منذ وعد بلفورد وهو وعد من لا يملك لمن لايستحق.

واستمر نضال الامة ومازال تتردد في اسماعي الكلمات الخالدة للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الباكية هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة افضل واكرم من ان يموت الانسان وهو يجاهد في سبيل الله؟ وقد قالها صادقا فاستشهد على هذا العهد.



واتحدت الامة العربية في حربها ضد دولة العدوان الى ان انتصروا في حرب 1973 فلا يحق لنا ان ننسب النصر لمصر فقط فلقد ساعد الجميع مصر ومن ينكر ذلك فهو مخطئ فلقد تدفقت المليارات على الجيش المصري ودفعت كل الدول العربية بأبنائها للمشاركة في الحرب على قدر المستطاع الى ان تم النصر وانكسرت شوكة دولة الاحتلال وبدأت مصر في صنع معاهدة السلام وهي معاهدة حكومات لا شعوب ومع ذلك قاطعت الدول العربية مصر وسجل الجميع اعتراضه على هذه الخطوة ومن داخل مصر استقال وزير الخارجية محمد ابراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات ونقلت جامعة الدول العربية من مصر الى تونس وتم تعليق عضوية مصر وتدهورت علاقات الدول العربية بمصر.



وقتها هكذا كانت نظرة الدول العربية لدولة الاحتلال ولكن الحال تغيرت وامتصت دولة الاحتلال فلسطيننا العزيزة وبقيت غزة صامدة بأهلها تحارب وتدافع عن اخر ماتبقى من فلسطين ومهما حاولت دولة الاحتلال قمعها وحصارها تفشل وتظل غزة شامخة واهلها احرار ودماء شهدائها تفخر بها الامة التي دائما تعلنها لا لدولة الاحتلال.



ولكن الحال انقلبت فأصبحت بعض الدول العربية تتودد لدولة الاحتلال التي تقوم قواتها بشكل شبه يومي بقصف غزة الحرة.



هل نسيتم محمد الدرة الذي مازالت صرخات ابيه الاعزل الذي حاول فداء ابنه بنفسه دون جدوى؟ ولو نظرنا لدولة الاحتلال لوجدناها ضعيفة مقارنة لمجموع قوة الوطن العربي ماذا لو اتحد العرب جميعا ودفعوا كل جيوشهم لدولة الاحتلال كانت ستدمر بعض الدول العربية وينجح الباقي في غزو فلسطين وتحريرها و لكن الكل كان يخاف على بلاده فأذاقنا الله الباس نقص الاموال والانفس، تدمرت العراق وسورية وليبيا واليمن بايدي اهلها ولم تحرر فلسطين لو كانوا تدمروا في سبيل دفاعنا عن قضيتنا وفي سبيل تحرير القدس لكان خيرا لنا ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يوما ما سنعود.



واخيرا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم انا نشهدك انها هذه قضيتنا سنموت على هذا العهد

