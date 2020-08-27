قصر العدل الجديد مرشح للفوز بجائزة عالمية

أول النهار

وصلت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير قصر العدل الجديد إلى 34% حيث انطلقت أعمال تنفيذ المشروع في أوائل العام الماضي 2019 علماً بأن الديوان الأميري قد كُلف بالإشراف على تنفيذه ليعكس التطوّر المستمر للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وصمم المشروع ليصبح أضخم صرح قضائي في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة 33,384.50 متر مربع، وبارتفاع يزيد على 26 طابقاً مع إطلالات مباشرة على الخليج العربي. ويضم المشروع أكثر من 141 قاعة محكمة وحوالي 131 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الصافية.

المهندس في الديوان الأميري ابراهيم أشكناني قال ان المشروع يتألف من برجين معلقين متقابلين يحملان شكل ميزان العدل ما يحاكي قيم ومبادئ العدالة الراسخة. وقال: وكنا قد سعينا للوصول إلى تصميم يعكس التزام الكويت وقضائها بتحقيق العدالة بين الأفراد والمجتمعات، كما يواكب الحداثة والتطوّر العمراني الذي تشهده البلاد، ما يهيئ رجال القضاء لأداء رسالتهم في بيئة عملية ومثالية، حيث قام الديوان بالتعاقد مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية -أكبر الجهات الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة- لتصميم هذا المشروع العالمي، والإشراف على تنفيذه بأعلى معايير الجودة والتميز».

واضاف أن أعمال تنفيذ المشروع جارية على قدم وساق رغم التحديات التي تواجهها بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكداً حرص القيّمين على المشروع بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في سبيل الحفاظ على الأرواح داخل موقع العمل، حيث تم استئناف الأعمال بالتركيز على اتباع كل التدابير الوقائية والاحترازية، إلى جانب التقيد بارتداء قناع الوجه، والنظارات الواقية أو واقي الوجه، وسترات وأحذية السلامة، بالإضافة إلى مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن مشروع مبنى قصر العدل الجديد قد تم ترشيحه أخيراً للفوز بالجائزة في نهائيات «مهرجان العمارة العالمي» الذي يعد من بين أضخم الصروح المعمارية العدلية حول العالم، وقد صنف المشروع ضمن فئة المشروعات المدنية المستقبلية من بين أكبر المشاريع الدولية، وتم تقييمه من قبل أبرز لجان التحكيم العالمية. كما رُشح المشروع أيضاً للفوز بجائزة موقع «أخبار العمارة العالمية». من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي للمكتب العربي طارق شعيب اننا شركاء في التنمية الوطنية لأكثر من خمسة عقود، ونفتخر بالمشاركة في دعم جهود الديوان الأميري الطامحة لتسريع عجلة خطط التنمية وإنجاز مشاريعها بوتيرة سريعة، وبناءً على ذلك قمنا بإنجاز 67% تقريباً من الأعمال الإنشائية في وقت قياسي من خلال تعيين تكنولوجيات البناء السريع، والذي يعتبر جزءاً من اختصاصاتنا التي نتميز بها في تنفيذ المشاريع الضخمة».

ولفت الى ان نسبة الإنجاز للأعمال في المشروع وصلت إلى 34% تقريباً بالرغم من الصعوبات التي واجهناها جراء الإغلاق العام بسبب تفشي الوباء العالمي COVID-19، فإنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني، وأعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات. وقد بدأت عملية البناء بإزالة مواقف السيارات السطحية وأعمال نقل وتحسين المرافق والخدمات وتشييد المنشآت الجديدة مقابل موقع قصر العدل القائم حالياً ليتم تطويره واستكمال الهيكل النهائي للمنشأ، الذي ستشتمل مساحاته الداخلية على مكاتب إدارية وقاعات جلسات وغرف للتداول وقاعات انتظار وغرف لحجز المتهمين، كما سيتم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للقضاة والموظفين والمراجعين والمتهمين كل على حدة، إلى جانب منشأ خاص لمواقف السيارات يوفر حوالي 3,154 موقف آلي وتقليدي.

وفي وصفه للتصميم المعماري للمشروع المرشح لجوائز عالمية، أفاد شعيب: «بأن الكتلة المعمارية للمبنى ترمز إلى ميزان العدل والإنصاف داخل القصر، بحيث يتمثل التصميم العصري للمشروع في برجين معلقين متقابلين، كما يحاكي تصميم واجهاته الخارجية مع التجويف الذهبي بين الجناحين شكل حجر الجيود الذهبي اللامع، ببريقه الغني والمميز في قلب المبنى ليعكس القيمة الكبيرة للعدالة وشفافيتها بالأساس. علماً بأن المناطق العامة المخصصة للزائرين والمراجعين تقع في قلب المنشأ وتحيط بها المكاتب الحكومية، مما يرمز إلى أن العدالة نفسها تحمي الشعب، فضلاً عن أن كل ميزة داخل المبنى تعكس وتدعم وظيفتها المزدوجة كمساحة لكل الزائرين.» واضاف: أن هذا الفراغ الشاسع بين البرجين هو جوهرة المبنى، والذي يسمح للضوء الذهبي المنعكس من واجهاته الداخلية، والمستوحاة من الهندسة التقليدية في الشرق الأوسط، بالتخلل إلى الغرف والقاعات من جوف المبنى، وقد تم تجهيز الواجهات الزجاجية بنوافذ مختلفة الحجم تناسب الأغراض المحددة للغرف خلف تلك النوافذ من أجل توفير ضوء طبيعي كافٍ. وسيتم تنسيق الموقع بعناصر خضراء تقليدية، منها ساحات النخيل والأشجار المزهرة وحدائق ورود تضيف اللون والجمال إلى الموقع.

