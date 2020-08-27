الشايع كرم فريق تدقيق «مصروفات ضيافة الداخلية»

أول النهار

قام رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بلقاء وتكريم فريق التدقيق الذي قام بإعداد وإنجاز تقرير ديوان المحاسبة عن طبيعة المصروفات المتعلقة بالضيافة والحفلات والهدايا والرحلات بوزارة الداخلية عن سنتين ماليتين تقديرا لجهودهم المبذولة في إعداد التقرير.

وأشاد الشايع بجهود الفريق وأدائه المتميز بإنجاز وإتمام أعمال التكليف، مبيناً أن محكمة الموضوع أشادت بالمهنية العالية للفريق ما حقق الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة، كما شكر جميع موظفي الديوان على جهودهم في أداء أعمالهم الرقابية.

كما قدم الشايع شهادات تقدير وهدايا شخصية لأعضاء فريق التدقيق وهم مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالندب غيداء السابج، ومراقب بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية عبير الشميمري، وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة عبداللطيف السهيل، وخبير المكتب الفنـي لقطاع الرقابة على الوزارات و الإدارات الحكومية حنان الغرير، وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة وضحة المطيري، ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة عبدالله العريفان.

وحضر اللقاء كل من نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي، ووكيل الديوان عبدالعزيز الهولي، ومستشار رئيس الديوان إسماعيل الغانم، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية عصام الرومي.

