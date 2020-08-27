استجوابات «الرمق الأخير»

الأولى

يبدو ان طريق الاصلاح ومكافحة الفساد الذي انطلق بتوجيهات من القيادة السياسية، واجراءات حكومية حاسمة حازمة، ونهج واضح شفاف، ويقود دفته رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قد ازعج من يتلحفون برداء مجلس الأمة ويتنعمون بمزايا الكرسي الأخضر الذي يخشون فقدانه عما قريب. طريق الاصلاح الذي بدأ سمو الشيخ صباح الخالد تنفيذه قولا وفعلا، سيكون بالقطع هو الجدار الصلب الذي سيحطم مساعي هؤلاء الى عرقلة عمل الحكومة، فهؤلاء باتوا يدركون ان محاربة الفساد ليست مهمة موكلة لهم فقط، فلذلك لجأوا أخيراً لدغدغة مشاعر الشعب من خلال اثارة الغبار على الاصلاحات الجذرية التي يراها كل ذي عينين، ويتحدث عنها كل منصف لا تسيره المصالح الضيقة.

بضاعة هؤلاء القائمة على المتاجرة بالقضايا الآنية او المطروحة للتحقيق الفعلي، وعلى اثارة العواطف والمشاعر سيصيبها الكساد وسترد اليهم ولن تجد من يشتريها في الانتخابات المقبلة بعدما عرف الشعب اهدافهم، ولمس بنفسه جدية الحكومة في تحقيق الاصلاح الشامل والتنمية الحقيقية. لقد ادرك المواطنون بمختلف توجهاتهم انه لا طريق أمام هؤلاء للعودة مجددا الى عضوية البرلمان إلا عرقلة المسيرة الحكومية الجادة من خلال سيل من الاستجوابات لعل وعسى ان يأتي احدها بالفائدة المرجوة التي يتطلعون اليها ويعملون من اجلها وهي العودة لقاعة عبدالله السالم باي ثمن ومن اي طريق ولو كان محفوفا بالمخاطر التي تهدد استقرار الكويت وامنها ووحدتها الوطنية.

التسابق المحموم من النواب لتقديم الاستجوابات في الرمق الأخير من المجلس والذي رأيناه أمس ويبدو أننا سنراه كثيرا الايام المقبلة دليل على ان بعض ممثلي الامة استهانوا بأداة الاستجواب وافرغوها من مضمونها السليم فبعد ان كانت اداة لسؤال مغلظ لا يتم اللجوء اليه الا وقت الضرورة القصوى أصبحت وسيلة رخيصة للعبث بالمشاعر واضاعة وقت البلد الذي من الاولى ان تخصصه للعمل والانجاز.

لهؤلاء وأمثالهم نقول: اتقوا الله في الكويت وشعبها.

وكان مجلس الأمة شهد أمس تسابقا نيابيا على تقديم الاستجوابات حيث تقدم النائبان د. عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي باستجوابين منفصلين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فيما اعلن النائب محمد هايف عزمه التقدم اليوم باستجواب جديد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وعلى الجانب الآخر اعلن النائب رياض العدساني تعليقه الاستجوابين اللذين كان ينوي تقديمهما لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اعلن امس استلام استجواب مقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري وآخر من النائب الحميدي السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بصفته، موضحا انهما سيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر المقبل. وأوضح الغانم في تصريح صحافي امس أن استجواب النائب الكندري يتكون من ثلاثة محاور فيما تضمن استجواب النائب السبيعي محورين مشيرا إلى اتباعه كل الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجوابين المقدمين.

وبين انه وفقا للمدد اللائحية فبإمكان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل فيما يتعلق بمناقشة الاستجواب والموافقة عليه دون الرجوع إلى موافقة مجلس الأمة. من جانب آخر، اعلن الغانم عن رفض الطلب النيابي المقدم من النائب محمد المطير واخرين لعقد جلسة خاصة بشأن تعديل النظام الانتخابي من اجل اتاحة اكثر من صوت للناخب، موضحا ان الرفض مرده عدم اكتمال الاركان اللائحية للطلب، ولن يدرج قبل الطلبات التي سبقته، فلا يوجد أحد أفضل من أحد، وعلى من لا يعرف اللائحة أن يسأل من يعرف، ولا يمكن تقديم طلبات غير لائحية ويطلب من الرئيس أن يفرضها على الآخرين.

وقال ان مقدمي الطلب يدعون الى عقد جلسة خاصة لمناقشة واقرار القوانين ذات الصلة في لجنة الداخلية والدفاع بخصوص حق الادلاء بأكثر من صوت للنائب، مع انه لا يوجد شيء اسمه القوانين ذات الصلة بل استعجال تقرير أو قانون ما، أو تحديد القانون المراد مناقشته، طبقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية التي تشترط تحديد الموضوع المطلوب عرضه.

واوضح: ان البعض ادعى أنه تم تقديم طلب جلسة خاصة اول من أمس الثلاثاء وانني لم أوجه الدعوة لها، مبينا ان قرارا صدر من مجلس الامة في 24/3/2020 بتكليف مكتب المجلس ترتيب وتحديد مواضيع الجلسات العادية والخاصة بعد جائحة كورونا.

واشار إلى ان طلب الجلسة الخاصة المقدمة من النائب المطير وآخرين لم يكن الطلب الوحيد إذ تلقيت قبل ذلك طلبات أخرى منها عقد جلسة خاصة مقدم من النائب عبدالله الكندري وآخرين لبحث دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لاتقل أهمية ولم يحتج أو يصرح بما صرح به آخرون لأنه يريد العنب ولا يريد الناطور، وقام بالتنسيق مع مكتب المجلس وستكون هناك مواعيد للجلسات الخاصة أولها موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو طلب مكتمل الاركان.

واضاف ان النائب صفاء الهاشم وآخرين تقدموا بطلب مناقشة مشروع المنطقة الشمالية ونسقوا مع مكتب المجلس وسيتم عقد جلسة خاصة له.

واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا. ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب لـ السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728 ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه بـانتهاك المادة 39 من الدستور.

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي فإن المحور الأول منه يتناول التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة فيما تطرق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائب لـ الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.

وفي غضون ذلك، قال النائب رياض العدساني: نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، أعلق الاستجوابين.

واوضح أن سمو رئيس مجلس الوزراء تعاون بخصوص الملفات التي سبق أن أثارها ومنها الوثيقة الاقتصادية مؤكدا أنه لن يقبل المساس بجيوب المواطنين او رفع الأسعار او الخدمات بما يؤثر على تكاليف المعيشة.

وبين ان سمو رئيس الوزراء سوف يعيد صياغة الوثيقة الاقتصادية ودراستها بحيث لا تمس جيوب المواطنين، بما يترجم كلمة سمو نائب الأمير في الإصلاح الاقتصادي وإيقاف الهدر.

وأشار العدساني إلى أن تعليق الاستجوابين جاء من باب التعاون والمصلحة العامة وبناء على ما قامت به الحكومة من إيقاف الوثيقة الاقتصادية، وتعاملها مع ملفات تضخم حسابات النواب والمخالفات الصارخة التي سيتم تحويلها جميعاً إلى النيابة.