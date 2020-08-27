أنس.. الصالح لـ«الثقة»

الأولى



بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح اشاد فيها سموه بما تميز به اداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم اليه، وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل اعضاء مجلس الأمة اثناء المناقشة الاستجواب وهنأه على نيله ثقة النواب سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وكان مجلس الأمة رفض في جلسته الخاصة امس طرح الثقة في الوزير الصالح بأغلبية 35 نائبا حيث اظهرت نتيجة التصويت على الطلب رفض 35 نائبا وموافقة 13 نائبا من اجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وأعرب الصالح عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة، مؤكدا الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد بما يمليه عليه ضميره.

وقال في مداخلة له: أستلهم من كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد قوله: لا احد فوق القانون وان حريات الناس وأسرارهم مصانة وان امن الكويت خط أحمر.. وبهذا النهج سنستمر ونعمل بكل حيادية وأكد الصالح ان التجسس مرفوض قائلا: لا أقبله لا على أسرتي ولا على الشعب.

وبشأن ما تم تداوله من ان هناك من يريد كرسي الوزارة قال الوزير انا لم اتحدث عن الأسرة.. حاشا لله.. بل تحدثت عن تجاذبات سياسية بين فرقاء.

وتحدثت النائب صفاء الهاشم رافضة طرح الثقة بالصالح، قائلة: الوزير الصالح أحسن وزير داخلية وجاء من الشعب، وشعيب المويزري حاول التقليل من شأنه بالسب، وين الشهامة والفروسية يا شعيب.

من جهته أكد النائب أحمد الفضل ان الاستجواب مليء بالتناقضات. وأضاف: الرجل الذي عرضه شعيب وهو مكلبج، قضيته هي ابتزاز امرأة استولى على هاتفها، ومحاميه من صوره للزعم بتعذيبه، يعني انت شهودك اسقطوك اخ شعيب.?

