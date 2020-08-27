الحكومة: الإصلاح بعيد عن جيوب المواطنين

الأولى

جددت الحكومة عزمها وتأكيدها على عدم المساس بجيوب المواطنين في اية خطط حالية ومستقبلية لاصلاح المالية العامة للدولة، جاء هذا التأكيد وفق مصادر حكومية مطلعة لـ النهار من خلال تشديد مجلس الوزراء على جميع المسؤولين عن الملفات الاقتصادية بالتحرك السريع نحو معالجة الخلل في المنظومة المالية بعيدا عن المواطنين وبما لا يمس مكتسباتهم واجورهم ومعيشتهم مع اهمية عدم انعكاس كل تلك الاجراءات على الاسعار في الاسواق. (طالع ص 11)

وفي هذا السياق، اكدت المصادر ان اي مقترح يمس الرواتب او الدعوم سيكون محل رفض حكومي خاصة مع وجود مقترحات وحلول اخرى تسهم في معالجة الازمة المالية. المصادر اشارت الى اجتماع يعقد اليوم في مجلس الوزراء للاعلان رسميا عن تشكيل الفريق الذي سيعمل تحت قيادة الشيخ مشعل الجابر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار والذي كان مجلس الوزراء قد كلفه بتولي رئاسة اللجنة المكلفة بحث الاوضاع المالية والاقتصادية ومراجعة الخطط والاجراءات المقترحة لمعالجة الازمة المالية وذلك لبحث خطة عمل الفريق ووضع الاطر الاساسية للبدء فورا بالتنفيذ.

وتوقعت المصادر ان يضم الفريق نخبة من الكفاءات الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي اضافة الى اكاديميين وخبراء من القطاعين الخاص والحكومي من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويتصدى الفريق الى جملة من الملفات والقضايا التي تسببت في الاختلالات الاقتصادية ووضع حلول واقعية وقابلة للتطبيق تسهم في حلحلة الازمة المزمنة.

وذكرت المصادر ان امام الفريق 13 ملفا مهما من ابرزها نقل ادارة بعض القطاعات الاقتصادية العامة للقطاع الخاص ومراجعة الاستثمارات الحكومية واعادة تقييم اصول الدولة وذلك في اطار من الشفافية والوضوح نظرا لان الامر يتعلق بالاوضاع المالية العامة للدولة.