واشنطن: نحتاج إلى وحدة الخليج

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المنامة - الوكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن المنطقة بحاحة إلى «وحدة الخليج» في حين شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين.

وخلال زيارته إلى البحرين التي وصلها قادما من السودان، ضمن جولة شرق أوسطية أكد بومبيو أن «المنطقة بحاجة إلى وحدة دول الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام وازدهار دائمين».

وأضاف أن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، تظهر أن السلام قابل للتحقيق مشيرا إلى أنه من الضروري اغتنام زخم اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم الإعلان عنه في 13 أغسطس الحالي.

الى ذلك أفادت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى شدد خلال لقائه مع الوزير الأميركي على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وثمّن الملك الجهود الأميركية لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وقالت الوكالة ان بومبيو بحث كذلك سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقال بومبيو في تغريدة على تويتر امس إنه ناقش مع الامير سلمان أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف «ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة».