loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

استثناء عمالة الصالونات من لبس القفازات


علمت «النهار» ان هيئة القوى العاملة، وافقت من حيث المبدأ، على استثناء الصالونات من شرط لبس العمالة القفازات عند اداء العمل، مشيرة الى انها اتفقت مع البلدية على عدم تحرير المخالفات الخاصة بعدم ارتداء القفازات.
واكدت مصادر مطلعة ان الهيئة اجتمعت مع ممثلي البلدية امس بعد ورود جملة مطالبات من ارباب صالونات التجميل لاعفاء العمالة من شرط لبس واقي اليدين، باعتبار انه لا يتناغم مع طبيعة عملها التي تتطلب منهن الدقة في تأدية اعمالهن في بعض الخدمات. واشارت الى ان الهيئة تتجه الى اصدار تعميم بهذا الشأن فور الموافقة النهائية عليه، حرصا على ازاحة جميع العراقيل امام اصحاب العمل لاسيما اثناء القيام بالمهام المكلفين فيها كل حسب تخصصه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة