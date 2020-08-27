استثناء عمالة الصالونات من لبس القفازات

الأولى

علمت «النهار» ان هيئة القوى العاملة، وافقت من حيث المبدأ، على استثناء الصالونات من شرط لبس العمالة القفازات عند اداء العمل، مشيرة الى انها اتفقت مع البلدية على عدم تحرير المخالفات الخاصة بعدم ارتداء القفازات.

واكدت مصادر مطلعة ان الهيئة اجتمعت مع ممثلي البلدية امس بعد ورود جملة مطالبات من ارباب صالونات التجميل لاعفاء العمالة من شرط لبس واقي اليدين، باعتبار انه لا يتناغم مع طبيعة عملها التي تتطلب منهن الدقة في تأدية اعمالهن في بعض الخدمات. واشارت الى ان الهيئة تتجه الى اصدار تعميم بهذا الشأن فور الموافقة النهائية عليه، حرصا على ازاحة جميع العراقيل امام اصحاب العمل لاسيما اثناء القيام بالمهام المكلفين فيها كل حسب تخصصه.