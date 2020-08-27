النائب العام يمنع النشر بقضية الإيراني

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أصدر النائب العام ضرار العسعوسي أمس بياناً حظر بموجبه على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي من نشر أية أخبار أو بيانات عن قضية المتهم الإيراني المتورط بقضايا تمس الرشوة وغسل الأموال، حيث أمر النائب العام بجعل التحقيق في هذه القضية سرياً. وقال العسعوسي في بيانه ان المتهم أقر في محضر الجهة الأمنية أنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وأنه تربطه بهم علاقات وطيدة. وأشار العسعوسي إلى أن تداول الأخبار في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي يسيء إساءة بالغة للمصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته. وأكد البيان أن منع النشر يأتي حرصاً على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت ادانتهم. وحذر البيان من أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية، مؤكداً ان النيابة العامة سوف تقوم باحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.