«فلاش ميموري» التسريبات أحيل للجنة التحقيق البرلمانية

الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «الفلاش ميموري» الذي أرسله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بشأن التسريبات الأخيرة موجود في الامانة العامة للمجلس. واشار الى ان بعض النواب ومن ضمنهم بدر الملا استمع له داعيا من يريد الاستماع اليه ان يذهب الى أمانة المجلس، قائلا: «لا حجر على حق أحد في الاستماع. ولفت الى انه تم إرسال نسخة من «الفلاش ميموري» الى لجنة التحقيق البرلمانية». من جانبه، اكد النائب عوده الرويعي حصول لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي على التسجيلات المرسلة من الحكومة بعد توجيهها خطابا رسميا إلى رئيس المجلس للحصول على نسخة من التسجيلات وقال في تصريح قبل جلسة الامس الخاصة بطرح الثقة في وزير الداخلية: سنعمل على مراجعتها وتفريغها وسنجتمع غدا (اليوم) مع من تم استدعاؤهم. وقال الرويعي: بعد تشكيل اللجنة جرى الاجتماع الأول وكان لاختيار الرئيس والمقرر، والاجتماع الثاني كان لمناقشة الآلية وتشكيل المكتب الفني، ووضع آلية لمخاطبة الجهات المطلوب استدعاؤها.