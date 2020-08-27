صيانة شاملة لشقق جابر الأحمد

وطن النهار

تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تجهيز الشقق السكنية التي استردتها من وزارة الصحة والكائنة بمدينة جابر الأحمد حيث خصصتها لطواقم الوزارة الطبية في اطار مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» بعد تسلُّم الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلك الشقق نهاية مارس الماضي. وسوف تقوم المؤسسة بعمل الصيانة اللازمة لتلك الشقق وفق الاشتراطات الصحية والعمل على اعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل تسليمها لمجلس الوزراء لاسيما ان تلك الشقق تم تخصيصها في وقت سابق لمستحقي الرعاية السكنية الا ان تفشي وباء «كورونا» على مستوى العالم دفع الدولة الى تغيير كثير من خططها المعدة مسبقا ومن ضمنها توزيع هذه الشقق.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد قامت بتحويل مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الاحمد السكنية والذي يحـــوي 520 شقــة الــى محاجـــر صحيــة لاستقبال المشمولين بالحجر المؤسسي نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، حيث قامت بتقسيم كل شقة الى جزأين ليحوي كل دور في كل عمارة شقتين مخصصتين كمحجر صحي وبذلك يتضاعف العدد لتصبح السعة بـ 1040 محجرا صحيا تقريبا تشمل المخصص منها للطواقم الطبية والأمنية.

وبعد انحسار فيروس كورونا استردت المؤسسة من وزارة الصحة 405 من تلك الشقق البالغ عددها 520 شقة، وأبقت 115 شقة موزعة على 23 عمارة لطواقم الوزارة الطبية في اطار مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

