القوى العاملة: مهلة شهر لـ «العقود الحكومية» لتعديل أوضاع سكن عمالها

وطن النهار

أمهلت الهيئة العامة للقوى العاملة، الشركات القائمة على تنفيذ عقود حكومية فرصة لاستكمال مستنداتها ونواقصها المتعلقة بمنح بدل سكن أو توفير السكن المناسب بالتوافق مع الاشتراطات الواردة بالقرار الخاص بذلك حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال مدير عام الهيئة أحمد الموسى، ان منح هذه الفرصة جاء بناء على تعليمات وزير الشؤون الإجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل فيما يتعلق بتطبيق اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتيسيرا على أصحاب العمل.

ودعا الموسى الشركات إلى التوجه لمقر المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في منطقة أبوفطيرة لاستكمال جميع المستندات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، لافتًا، الانتباه إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب العمل في هذا الشأن لما له من تأثير مباشر في شأن حماية العمالة وتحقيق المعايير الدولية في المساكن العمالية.

