«الجامعة» تراقب الامتحانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وطن النهار

أعلنت جامعة الكويت عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الاختبارات عن بعد بدون تدخل بشري ضمن نظام «مودل» المركزي المعمول به بالجامعة.

وقال القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. عبدالله المطوع في تصريح صحافي إنه تم تدشين نظام إدارة التعلم «مودل» على تقنيات سحابية لضمان استمرارية الخدمة وتوافرها بغض النظر عن عدد المستخدمين لها.

وأوضح أنه تم ربط نظام «المودل» بنظام التوثيق الموحد لمنظومة «أوفيس 365» والتكامل مع نظام «مايكروسوفت تيمز» بحيث تظهر للطالب جميع موارد وأنشطة المقرر المتزامن منها وغير المتزامن بما في ذلك الاختبارات والواجبات في منصة واحدة.

وأضاف أنه تم ربط نظام «مودل» بنظام معلومات الطالب لتمكين النظام من عرض المقررات المطروحة لكل عضو هيئة تدريس والطلبة المسجلين في تلك المقررات وفقا للجدول الدراسي.

وبين أنه تم تدشين النظام أمس السبت بناء على قرارات لجنة نظام التعليم عن بعد الجامعية حيث حددت المنصات المعتمدة للتعليم غير المتزامن عن بعد وحصرها في نظام «بلاكبورد» ونظام «مودل» لإدارة التعلم.

وأشار إلى أن نظام «بلاكبورد» مدعوم من مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة ويتم استخدامه من قبل 200 عضو هيئة تدريس مرتكزين في كليتين حسب إحصائيات 2019-2020.

وذكر أن مركزية نظام «مودل» تحت بيئة تشغيلية واحدة ودعمها من قبل مركز التعليم الإلكتروني ومركز نظم المعلومات ومركز الدعم الفني ومركز الخوارزمي كل حسب اختصاصاته له بالغ الأثر في ضمان تقديم أفضل الخدمات لعضو هيئة التدريس والطالب على حد سواء.

وأفاد المطوع بأن نظام المودل المركزي مزود أيضا بتقنيات المراقبة الآلية للاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري ويمكن إنشاء اختبارات موحدة تستوعب اختبار جميع الشعب في آن واحد وبدون انقطاع مع إمكانية تخصيص وشخصنة أسئلة الاختبار.

