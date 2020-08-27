بجدارة.. وزير الداخلية عَبَرَ جلسة طرح الثقة

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة أمس سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وكان مجلس الأمة رفض في جلسته الخاصة امس طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 35 نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 35 نائبا وموافقة 13 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان شعيب المويزري ود. عادل الدمخي ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان صفاء الهاشم وأحمد الفضل.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة به مؤكدا الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد بما يمليه عليه ضميره.

وقال الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة: «أستلهم من كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد قوله ان لا أحد فوق القانون وان حريات الناس وأسرارهم مصانة وان أمن الكويت خط أحمر.. وبهذا النهج سنستمر ونعمل بكل حيادية».

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

‏افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: جلسة الأمس الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح.

المويزري (مؤيد): طرح الثقة أمر مستوجب مع وزير يتبع الدولة العميقة وأول مرة في الكويت? يتم خدش أحد أفراد الدولة العميقة التي اوصلت البلد لأسوأ مراحلها، والقضية ليست قضية مواد للبحث او محاور للمناقشة انما قضية وطنية بحتة.

ولفت الى المحكمة الادارية لا تجيز احالة موظف إلى التقاعد الا بعد صدور حكم نهائي، وهذا الشخص احيل الى التقاعد رغم تجسسه، والمجلس مفروض عليه وصاية من مجلس الوزراء، هذا وزير عبث بارادة الدولة وان استمر راح يكون كارثة على البلد، الدولة العميقة ومنها أنس الصالح وحقل برقان، وللاسف خطاب الحكمة من سمو نائب الأمير تم استغلاله من الحكومة أبشع استغلال.

واستطرد: هذه الشرذمة هتكت اسرار الأسر الكويتية بالتجسس ويبتزون النواب، وسمو رئيس الوزراء يعلم أن هذا الوزير استغل منصبه في التوقيع للمعاملات والاستثناءات ليحمي نفسه وسينتصر الحق شاء من شاء وأبى من أبى وسيدوس الشعب الكويتي على رأس كل فاسد، وكنا نحسن الظن برئيس مجلس الوزراء تأكدنا أنك ماشي على نفس النهج الذي سيدمر الدولة.

الوزير أنس الصالح: تم سحب القرار الخاص بإحالة مدير أمن الدولة إلى التقاعد للتأكد من صحته، والقرار صدر وفقاً للقانون الخاص بالشرطة وسحب اليوم وتم إحالة الموضوع إلى الفتوى والتشريع لحين التأكد من صحته قانونيا.

امرأة بألف رجل

صفاء الهاشم (معارض): قد أكون المرأة الواحدة بالمجلس لكن أعلم الآخرين المرجلة.. وسمعت أن زوجة الطبطبائي تعرضت للطعن اعترضت رغم ان الخلافات بيني وبين وليد للسماء، والمستجوب بدأ الآية بكفر ووجه كلامه للوزير يا فاسد يا مفسد 14 مرة قالها انت عليك تستعرض المخالفات والمحاور وتترك لنا الحكم.

ونوهت: قرأت محاور الاستجواب المويزري، ثم وجدته يتكلم عن حليمة بولند وعبدالوهاب العيسى ليش طالعين بتصاريح في الليل، هذه محاور لا ترقى لاستجواب.

وأضافت الهاشم: لما الفارس النائب رياض العدساني قدم استجوابا للشيتان وجاءتني معلومة عن زوجة الشيتان وأخته وأنها تعمل في ديوان المحاسبة وتحدثت مؤيدة للعدساني لكنني لم اذكر ما نقل لي، على عكس الاخ شعيب.

وأكدت الهاشم: خطاب سمو نائب الأمير حازم وحاسم واعرب عن ايمانه الشديد بالحرية وشدد ان لها اطاراً قانونياً واخلاقياً، في حين المستجوب ذكر 78 مرة قريبة الوزير من الدرجة الأولى والقول زوجتك صلعت، لو كانت أم ناصر زوجة الوزير اختك أو زوجتك أو قريبتك هل تقول اسمها 78 أين المرجلة والشهامة وانت قلت كلمت 8 نواب يقولون للوزير أنك أمام أمرين أما صعود المنصة وتضررت سمعة أسرته وأنا اتحدى واحد يوقف ويقول اعترضت على كلامه وقلت له عيب لا تتعرض للحريم، اما انا امرأة وامتلك اخلاق ألف رجل، ان كان انس عنده وزر فأم ناصر ما لها ذنب وسود الله وجه كل واحد ما وقف ودافع عن الحريم، انت تسب وين الشهامة والفروسية في الخلاف ومحاورك ضحلة، مذيعة تطلع بالليل، أنس الصالح وزير من الشعب وحاولت تقلل من شأنه، انت بذاتك كنت وزير اسكان 2012 شسويت بصلاح المضف وحطيت صايد صندوح رفيجك وصدر الحكم القضائي لصالح المضف الذي اتهمته بالتعدي على المال ورجع المضف وانت كنت ناسي افكرك.

وافادت: انس الصالح احسن وزير داخلية، وكنتم تعملون رتويت للتسريبات ولما جاء التصويت على المغردين صوتوا ضد، والتسريبات احرجتكم، مؤكدة أننا مع الوحدة الوطنية، واتذكر استجواب الفارس عمر الطبطبائي للمرزوق وكنت معاه ولما استجوب بخيت الرشيدي تراجعت، ونقول محشومة يا أم ناصر محشومة يا شيماء محشومين يا آل الملا.

المويزري لـ الهاشم (نقطة نظام): المفترض لا ألومها من كثر الألم ومتفهم وضعها لكني لا أقدره وتم ارجاع مدير بنك الائتمان بقرار غير سوي وهل أنتي تعلميني العيب؟ ولا أحب أن اتكلم عن نائب لكن بلاوي شركة ادفانتج التي دفنتيها وينها، المفترض ان تتحدث عن الاستجواب والمفترض ان لا تتحدث عن العيب ولا تعلمنا العيب.

الهاشم بدون «ميكروفون»: أنا أرجل منك وأنس كسر راسك.

الهاشم: يا شعيب رجع الجاخور اللي عطوك ياه يوم كنت وزير.

المويزري يرد بدون «ميكروفون»: يلا يلا يلا.

وظيفة عامة

الوزير براك الشيتان: في مداخلة صفاء الهاشم ذكرت انها كان لها موقف في عدم اثارة معلومة تتعلق بزوجة الوزير واختها وانا كنت اود ان يطرح الموضوع في الاستجواب كي يتم الرد عليه. اذا كان في تضارب مصالح في تعيين زوجتي في وظيفة عامة، حصل تدليس حوله، وزوجتي ابرار عبدالوهاب بن سبت التي تعمل مدقق رئيس في جهاز المراقبين التابع لوزير المالية، والرئيس الاعلى الرومي والوكيل المساعد البصيري، وهي من تقدمت بإقرار عن تضارب المصالح، وكان القرار النقل الى فريق تدقيق اخر اعتبارا من 2020/2021.

وقال الوزير الشيتان: ثانيا الاخت تقول انا ما احب ان اتكلم عن النساء وانا ارى ان هذا امر عادي والنساء شقائق الرجال وهناك مساواة وكنت اتمنى في السابق تذكر تضارب المصالح في حينها، وانا كوزير مالية أتعاون مع ديوان المحاسبة ونشد على جهودهم، ووحدة التحريات المالية هي من اتخذت قرار احالة الصندوق الماليزي للنيابة العامة.

ثامر السويط (نظام): بالنسبة لما ذكر عن صايد صندوح هو رجل كفاءة وموظف والمضف تعين عليه بالبرشوت.

راكان النصف (نظام): صلاح المضف كفاءة واضاف لبنك الائتمان وحقق نقلات نوعية في عمل البنك، وصلاح احال نفسه على الشبهات التي اتهم بها من قبل الوزير.

الهاشم: اقول للوزير الشيتان «وين هذا الافصاح الذي ذكرته اول ما تعينت وزير المالية.

الوزير الشيتان: الافصاحات ذهبت في مجالها، وانا ما اروح لكل نائب واقول له شوف هذا افصاح.

سعدون حماد (بدون ميكرفون) يطلب نقطة نظام للرد عما ذكر عن طليقة النائب السابق الطبطبائي وما اثير بالقاعة: انا دافعت عن طليقته في قضيتها.

من أين لك هذا

الرئيس الغانم يطلب استكمال النقاش وعدم طلب نقاط النظام.

عادل الدمخي (مؤيد): أين ثقافة «من اين لك هذا» والله لو تصيدوا اي نائب متربح لتم التشهير به، امن البلد تتهاون به لهذه الدرجة؟ هل مطلوب من نواب الامة ان يسكتوا، بعد فضيحة التسريبات لو كانت في بلد تحترم القانون لاستقالت الحكومة بأكملها... شلون ترضى يا رئيس الحكومة ناس تتنصت على الشعب وتدافعون عنهم؟

فضحتونا بتضخم الأموال ووصل التهديد للنواب وعوائلهم.. والآن عندما يكشف عن تضخم حسابات شركة وزير أثناء توليه الوزارة وخلال 8 سنوات تضخمت الى 156 مليون دينار.

واضاف الدمخي «فقط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سجلت عليها لجنة الميزانيات ملاحظات بقصر اعمالها ومشاريعها على شركات معينة وغياب الشفافية في اغلب مشاريعها وشركات الوزير من ضمن هذه الشركات التي استفادت من مشاريع الصندوق».

وزاد: أنا أول من صرح بدعم وزير شعبي للداخلية لكن هذا لا يعني أنه محصن، في دولة الدستور والقانون لا فرق بين شيخ ومواطن والكل محاسب على الأداء.. وكما طرحنا الثقة بالشيخ خالد الجراح نطرحها بك، ونائب الامير اكد متابعته الشخصية لقضية التسريبات فكيف تحيلون رأس القضية للتقاعد؟

وتطرق الى: المقدم الذي أتلف 60 ألف ملف وحاول التجسس على 12 جهازاً.. وقال الوزير انه شكل لجنة تحقيق وأحاله إلى النيابة لكن الوزير لم يقم بإحالته إلى النيابة.. وإن كان حدث ذلك فقبل الاستجواب بيوم، انما هذا تم بعدما اكتشف امره من قبل العقيد خالد خميس الذي له ألف تحية...لم يتم الاكتفاء في نقله فقط وانما الوزير عينه بعد ذلك مساعد مدير لادارة الجرائم الإلكترونية.

الوزير الصالح يطلب الحديث كنقطة نظام. والنائب الدمخي يعترض. فرد الغانم: مساع يردون وما تحجيت انا من يدير الجلسة..

الوزير أنس الصالح: أشدد على أن التجسس مرفوض تماماً ولا أقبلها لا على أسرتي ولا على الشعب الكويتي وتم تشكيل لجنة تحقيق بشأن الضابط وشكلت لجان تحقيق على قصور لجان التحقيق في الداخلية وأنا لم أتحدث عن «الأسرة.. حشا والله» بل تحدثت عن تجاذبات سياسية بين فرقاء.

الدمخي: ما هو تاريخ احالة القيادي للنيابة؟ هل بعد ترقيته بشهر..وانت قلت يبون رأسك... من تقصد؟

الصالح: بعد السؤال البرلماني علمت فقط بوضع القيادي وطلبت اتخاذ الاجراء القانوني معه، ولم اكن أعلم بمنصب الضابط قبل ذلك.

الدمخي « الوزير يقول ما كان يدري ان عليه قضية ويعينه مساعد مدير الجرائم الالكترونية هذه لوحدها تكفي لطرح الثقة فيك».

عبد الله الرومي: مجلس الأمة ليس ساحة خطابية بل لطرح قضايا وفق الدستور واللائحة فلا يجوز التطرق لأسماء ما لم تكن مدعومة بحكم قضائي نهائي

أحمد الفضل (معارض): الاستجواب هذا مليء بالتناقضات، ما قصة الدولة العميقة التي طلعت فجأة نبي نعرف شنو هذي الدولة ومنو اركانها فهل يشرح لنا الاخ شعيب، ويريد طرح الثقة بمحور عن القيود الانتخابية رغم أنه لم يوجه سوى سؤال واحد العام 2019 وجاءه الرد خلال ايام..فهل استشاط غضبا فأراد اسقاط الوزير، شقيقك في الدائرة الثانية ونقل قيود الى الرابعة ولدي المستند على ذلك، انا اتشرف في عائلتك لكني اتحدث عن فعل انت جرّمته اخ شعيب.

وقال: الرجل الذي عرضه شعيب وهو مكلبج، قضيته هي ابتزاز امرأة استولى على هاتفها، ومحاميه من صوره للزعم بتعذيبه، يعني انت شهودك اسقطوك أخ شعيب.

وانتقد الفضل استشهاد المويزري بمحامي عليه عدة قضايا للتدليل على تعسف الجهات الامنية وهو بصق «على ربع شعيب وفيديوهاته موجودة وعليه قضايا نصب وغيره على الاقل لو مستشهد بما حدث مع ماضي الخميس لقبلناه لكن هذا مثال غير صالح للاستشهاد».

وتطرق الفضل بقوله: عدد مناقصات اقرباء الوزير من 2009 حتى 2020 هو 9 في كل جهات الدولة مقابل 13 لشركات اقرباء شعيب في جهتين فقط، ومناقصات اهل النائب المستجوب في وزارة الداخلية والديوان الاميري واؤكد لك ان كلها قانونية كما هو الحال مع مناقصات اقرباء الوزير، لتوريد مدفع ماء..مقذوف قابل للكسر وقنبلة انبوبية وحقيبة لحمل مدفع الماء..انت تورد عدة قمع للدولة لكن هذا يخالف كلامك..رشاش الماء لتفريق المتظاهرين... انت تلبس طاقية محامي الحراك وتبيع أدوات القمع للحكومة، هذه الجمبزة يا شعيب «الو وزارة الداخلية تبون اجهزة قمع؟ حاضر شنو تبون؟ بتطشرون ديوانية ولا ملعب.؟» يعني نائب يشيش هني ويبيع اسلحة من صوب، هذه تجارة سلاح لأن بضاعتكم لا يمكن ان تمشي بلا مظاهرات وحراك.

وعرض الفضل قرار نقل ضابط من الدفاع إلى الداخلية وعلق: علشان جذي الوزير السابق ما ياله طشار توريد ونقل وخدمات.

واضاف: الحين عرفنا ليش وزير الداخلية السابق ما حاشه طشار، خدمات ونقل وتوريد وامور ما تصير حق عامة الناس، المعارض يجب ان يدفع الثمن مو يقبض خدمات، فهل سامي المنيس او احمد الربعي والاخ شعيب سواء كمعارضة بيت القصيد هو استخدام التسريبات كاداة ضغط بعد الاستجواب، فكنت تعلم عنها من قبل انتشارها، وصاحب حساب جنوب السرة اول من نشر التسريبات تكرم عائلته عن بلاويه، هذه صورة له خلف شعيب في المنصة (مستعرضا صورته) ايعقلانه ما يعطيه شيء من التسريبات؟

«هو وائل بدر» وعليه ملاحظات وهو رفيجك ودافنينها سوا وهو كان معاك وتقول ما وراء التسريبات والكويت تدري علاقتكم مع الحسابات المشبوهة وليش ما كلمت الوزير السابق على التسريبات رغم أنه من سنتين، عصابة كبيرة لها ادوات داخل المجلس وحسابات وهمية وناس مشردة وهدفها هز النظام، ظنيتم ان الحكومة تمر بمرحلة وضعف وتهاون حتى جاءتكم كلمات نائب الامير واكدت لكم ان الحكم القادم بعد طول عمر الحكم الحالي كما هو، ودب الرعب في قلوب هؤلاء المرجفين ونقول لهم خبتم وخاب مسعاكم، لا مخطور ولا حميدوه ولا جنوب الاسرة ولا هذيلا السفله.

شعيب المويزري: انا لا اتبع احداً، احمد الحكومة طلعتك من قضية مخدرات معروفة ولا تتكلم عن الوطنية فانت بعيد عنها، وعار ان يقف في هذه القاعة رجل مخدرات، عموما ما ادري عن شركات اقربائي، اتحداك تحط قيمة المناقصات، الوزير استنفع 156 مليون دينار، طلع المناقصات وتواريخها وقيمتها وانت تقول شركات اخواني وانا طلعت مستند ان الشركة باسم الوزير أنس الصالح، وأنا طرحت الثقة بوزير الداخلية السابق، وانا لا اعمل في حسابات وهمية، واذا فعلا حصل نقل قيود لشقيقي ساحاسب الوزير ان تم النقل بشكل خطأ.

الفضل: ما عندي حسابات وهمية...الخايف على عمره هو من يضع حسابات وهمية وهم الدولة العميقة...ما عندي جنسية ثانية الوذ بها ان حصل شيء للكويت...اذا غرقت البلد نغرق معها لا قدر الله، انا لا انزلق هذا المنزلق، والحرمة واحدة دينار أوغيره.

الغانم: الان انتهت فرص الحديث للجميع، سأذهب للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الصالح منهياً الجدل الواقع بين الفضل والمويزري ومحمد المطير.

وجدد مجلس الامة الثقة بوزير الداخلية انس الصالح حيث صوت النواب على طرح الثقة، بموافقة 13 نائباً، وبرفض الاغلبية 35 نائباً.

الوزير انس الصالح: حريات الناس مصانة وامن الكويت خط احمر وسنستمر على هذا النهج.

الغانم: ترفع الجلسة.

