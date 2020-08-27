سمو رئيس مجلس الوزراء تلقى استجوابين بمحاور متشعبة.. أزمة «كورونا» وسياسات الحكومة

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه استجواب مقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري واستجوابا آخر مقدما من النائب الحميدي السبيعي موجهين إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بصفته. وقال انهما سيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة الأمس أن استجواب الكندري يتكون من ثلاثة محاور فيما تضمن استجواب النائب السبيعي محورين مشيرا إلى اتباعه جميع الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجوابين المقدمين.

وبين انه وفقا للمدد اللائحية فبإمكان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل دون الرجوع إلى موافقة مجلس الأمة.

واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري فإن المحور الأول ما اسماه «سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا».

وأشار في هذا الصدد إلى ما قال إنه تضارب في القرارات خلفت إلى وقف دخول الأجانب ثم فتح الأجواء لمدة أيام للطيران وسبقها اصدار قرار بضرورة حصول من يريد الدخول للكويت على شهادة اجتياز فحص «PCR» على بعض الدول من ثم تم الغاء هذا القرار بشكل مفاجئ، وتدفق الآلاف إلى الكويت دون أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة أو تبرير لما حصل.

وزاد: ومع هذا كله ساند الشعب الحكومة ووقف بجانبها مدركاً بأن من يعمل قد يخطئ، لكن أن يُكرر هذا الخطأ، ويُسمح للطيران التجاري بالعمل دون السيطرة على الجائحة بالكويت، وفي ظل اعلان وزارة الصحة عن احتمالية تعرض الكويت لموجة ثانية من الفيروس، نجد قرار منع الأجانب لدخول الكويت ينهار وكأن هناك ضغطاً تجارياً أو دولياً مورس علينا في هذا الشأن، فلا يقبل العقل ولا المنطق أن يحذر وزير الصحة من موجه ثانية، ومجلس الوزراء يمدد الحظر، ولا ينتقل إلى مرحلة متقدمة من مراحل عودة الحياة بسبب التقارير الصحية ثم يسمح بعودة الأجانب؟

وأضاف ومرة أخرى يتدخل الضغط الشعبي الذي أصابه الهلع والذهول من هذا القرار لتقوم الحكومة بتغييره في ساعات؟

وتساءل: إن كان رئيس مجلس الوزراء سيتحجج بأن في المرة الأولى كان هناك خطأ، فهل له تبرير لتكرار هذا الخطأ مرة أخرى والتراجع عنه؟ وهل سنشهد فتح المطار للقادمين مرة أخرى قريباً في ظل عدم تراجع معدل الإصابات بشكل كبير والتقارير التي تفيد بوجود موجة ثانية من الوباء؟

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأستعرض مشكلة المبادرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة فقال: منذ أولى الخطوات الاحترازية الصحية التي اتخذتها الكويت لمكافحة جائحة كورونا كنا نطالب رئيس مجلس الوزراء بعدم اغفال التداعيات الاقتصادية التي ستصاحب تفشي هذا الوباء، لكن صوت المعركة الطبية كان أعلى من مطالباتنا بضرورة تحقيق التوازن بين الملفين، ونحن هنا لا نشكك بأن صحة الناس كانت ومازالت هما لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي كرر في أكثر من مناسبة بأنه مؤتمن على صحة الناس، لكن ما حصل تلخيصه في أن الحكومة خنقت الاقتصاد بقرارات ذات الطابع الصحي كانت لدواعي الحاجة في البداية من ثم تم المبالغة باستمرارها، وتم القاء أصحاب المشاريع والمبادرين بين فك البنوك والقروض. واستعرض في المحور أيضاً قضية «كويتيون بلا رواتب»، مشيراً إلى الوضع المأساوي الذي عاشه هؤلاء المواطنون في ظل الحاجة فعلاً لوجود مصدر للدخل من أجل تسيير أمور حياتهم المعيشية أثناء فترة الحظر الجزئي والكلي، لكن ومنذ بداية الأزمة والحكومة تصد وجهها عنهم، وهو أمر يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الوزراء الذي وجه له الحديث في أكثر من مناسبة عن ضرورة انهاء مأساتهم، وما كان من حكومته إلا وبعد رفع الحظر الكلي أن قامت بعمل منصة لتسجيل أسمائهم لحصرهم دون حل أزمتهم إلى الآن، رغم وجود كشوف سلمت لمسؤولين خلال فترة الأزمة كانت نتاجاً لعمل جماعي من هؤلاء المتضررين آملين أن تتدخل الدولة لترفع عنهم الضرر الذي وقع عليهم.

وعن تجار الأزمات وارتفاع الأسعار قال: لكل أزمة تجارها، ولكل كارثة هناك من يحاول أن يتغذى منها، ولم تكن الكويت محصنة من ذلك، بل إن البيئة كانت مهيئة لهؤلاء للانقضاض ومحاولة الاستفادة القصوى مما يحصل، وكان ذلك ظاهراً بارتفاع أسعار كل شيء بالكويت، الأدوية والسلع والخدمات، أصبح المواطن محاصراً بين تلبية حاجاته الضرورية التي تعينه على قضاء فترات الحجر وبين ذلك الجشع الذي استغل نفوذه في الأسواق لكي يرفع الأسعار. وكأن واقع حال بعض التجار قد وقعت عينه على ما تم تأجيل تحصيله من قروض شخصية على المواطنين وأنه وفق مفهومهم الجشع لا يجب أن يوفر هذا المواطن هذه المبالغ أو يحاول إصلاح أوضاعه الاقتصادية بها، فها نحن اليوم بالمرحلة الرابعة من مراحل إعادة الحياة ومازالت الأسعار بارتفاع جنوني دون وجود توجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بالضرب على يد مستغلي الأزمات أو تحرك جاد أمام ضعف وزرائه من تفعيل القوانين التي يفترض أن تطبق على من سولت له نفسه استغلال حاجات المواطنين.

الملف التعليمي

وأشار إلى الملف التعليمي فلفت إلى فوضى التعليم عن بعد بين التعليم العالم والخاص، وكيفية انهاء العام الدراسي، ومصير البعثات الحكومية، والرغبة في عدم تعطيل التعليم وضرورة التحول من التعليم التقليدي إلى الحديث، ضاعت الأسر الكويتية في معرفة مستقبل أبنائها، فبعد 6 أشهر من الـ لا قرار، يعود التعليم العام إلى العمل بخطوات خجولة مرتبكة كان بالإمكان القيام بها منذ الأيام الأولى للأزمة، بل إن الوقت الذي استغرقته الحكومة في اخذ هذه القرارات الهزيلة كان يمكن معه إعادة رسم السياسة التعليمية بشكل جديد والدخول في تنفيذها، لكن من الواضح بأن الملف التربوي والتعليمي لم يكن من أولويات حكومة سمو رئيس الوزراء حتى هذا الوقت.

وتساءل كيف لمجلس الوزراء أن يبحث طرق تنويع مصادر الدخل، والخطط الاقتصادية، دون أن يضع خططاً لتنمية العنصر البشري؟ لماذا أغفل رئيس مجلس الوزراء عن الملف التعليمي؟ هل كانت له توجيهات في هذا الشأن؟

وفي نهاية المحور تحدث عن غياب الوزراء عن المشهد قائلاً: إن إدارة الأزمة تحتاج نفساً طويلاً لا ردوداً للأفعال، وإن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تحتم عليها التعامل بشافية مع المواطنين، فما حصل من ظهور اعلامي مكثف من قبل الوزراء، من ثم انسحابهم من على الأرض، أوحى للناس بأن الحكومة لا يمكنها العمل خلال الأزمات الطويلة، مع الإشارة بأن الأزمة مازالت مستمرة.

العجز المالي

وفي المحور الثاني تناول النائب عبدالكريم الكندري ما أسماه السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار ال قرار 728، وقال في هذا الصدد لم يكن في يوم من الأيام مفهوم ترشيد الانفاق وضبط أوجه الصرف التي تعلنها الدول بسبب حالة العجز بها التضييق على المواطنين بحرمانهم من الزيادات المالية ومراجعة الرواتب والأجور التي يجب أن تكون بشكل دوري كما هو معمول به في الكثير من الدول، ولا يتصور أن تطول سياسة ترشيد الانفاق القطاعات الحيوية في البلاد كقطاع الخدمات الصحية والتعليم والوظائف العامة وقطاع الخدمات، فلا يمكن أن يتم تبني سياسة ضبط المصاريف تحمل تبعاتها المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب فشل إدارة الحكومات السابقة لملف الفوائض المالية حين وصل الاحتياطي العام حوالي 46.8 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014 ثم فقد نحو 22.6 مليار دينار كويتي في أربع سنوات ليصل رصيد الاحتياطي العام نحو 24.3 مليار دينار في 30/06/2018 ، هذه الفوائض تبخرت بسبب العجز دون استفادة حقيقية منها من ثم تأتي الحكومة لتتباكى على حال الدولة وكأن المواطن هو السبب في كل ذلك.

انتهاك الدستور

أما المحور الثالث فعالج فيه ما أطلق عليه انتهاك المادة 39 من الدستور موضحاً أنه لايجوز للسلطة ان تراقب المراسلات او المخابرات او غيرها تحقيقاً للحرية الشخصية، بل يكاد هذا الحق يطغى في اهميته على باقي الحقوق كونه الأكثر تأثيرا في وقتنا الحالي بعد الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم واعتماد الافراد على ما يسمى التواصل الاجتماعي اعتماداً كلياً في التعاطي مع شؤون الحياة والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

وزاد: لذلك حماية هذا الحق اصبح مضاعفاً على السلطات فلم تعد الرسائل البريدية والبرقيات والاتصالات الهاتفية تحمل اخباراً اجتماعية فحسب، بل صنع المحتوى الالكتروني في عصرنا الحالي طفرة في المعرفة وسبلاً لتناقل المعلومات بكل حرية.

التهاون والتراخي

أما الاستجواب الثاني فقد وجهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء النائب الحميدي السبيعي مؤلفا من محورين الأول: التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والثاني: الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة. وقال في المحور الأول: ان القطاع النفطي يتعرض لانتكاسات تلو انتكاسات وسط غياب اي دور لمجلس الوزراء في معالجة الخلل وكان ما يحدث يتم قبوله او ان التطاول على المال العام واهدار الثروة النفطية امر لا يستحق الرقابة والمحاسبة التي باتت آخر سلم الأولويات لتحقيق الاصلاح، والاخطر ان ايرادات القطاع النفطي هي الأمان للقدرة على تسديد اي اقتراض مالي مستقبلي للدولة.

وزاد ان القطاع النفطي بات دولة داخل دولة في تسابق على الصلاحيات والاختصاصات والسلطة وهروب من المساءلة والمحاسبة والعقاب، حين يكون التزاحم على المال العام والثروة النفطية والمناقصات الكل يتصدر المشهد وحين تكون المسائلة الكل يلقيها على الآخر وسط غياب للقرارات متى شاءوا ووسط كسر للقوانين والقرارات وتطويعها بما يتفق ومصالح البعض. واضاف: ان مجلس الوزراء وعلى وجه التحديد سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له هذا الاستجواب بحكم منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، يغيب عن المشهد في الوقت الذي يصوت فيه مجلس الأمة على احالة تقرير لجنة لتحقيق البرلمانية في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية الى الحكومة بما تضمنه من توصيات بلغت 36 توصية في التجاوزات الادارية و54 توصية عن التجاوزات المالية، وهو التقرير الذي صدر في 22 يوليو 2020 وبصفحات التقرير التي تجاوزت الـ 400 صفحة، جرائم جنائية خطيرة عن اهدار بمئات الملايين من الدنانير في القطاع النفطي الذي يمثل اهم مرافق الدولة وتورط قياديين كبار في ذلك، وكانت كل مواضيعه ومحاوره ومجالات النقاش فيه مطروحة امام سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب من قبل، وعلى وجه الخصوص في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو نقاش ليس من منطلق اهواء او آراء أو مواقف سياسية وانما نقاش مدعم بتقارير ديوان المحاسبة عن التجاوزات، ولكن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلتفت لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة الذي يمثل الذراع الرقابية لمجلس الامة ولم يلتفت للنقاش ولم يلتفت لتقرير لجنة التحقيق والذي صوت مجلس الأمة على احالته للحكومة في تجاهل وتعمد واستهانة بنتائج لجنة التحقيق البرلمانية والتي وافق مجلس الامة على توصياتها.

واستطرد قائلاً انه يتضح خلال تحديد السلطة والمسؤولية حجم التقاعس من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبترول عن ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية بما يكفل حماية القطاع النفطي من الانهيار الاداري والمالي، بتجاهله كل ما يثار ويطرح وهو يعلم من قبل ان ديوان المحاسبة بتلك التجاوزات من خلال وجوده عضوا في مجلس الوزراء من قبل، وباعتباره خلال سنوات طويلة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، بما يحق اليوم بلا تراخ او تأجيل مساءلته ومحاسبته بصفته رئيساً لمجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة ويرأس بحكم منصبه المجلس الاعلى للبترول بما كان واجباً عليه ان يبادر للحفاظ على الثروة النفطية قبل ان يفكر في الاقتراض المالي لسداد عجز الميزانية.

حق المواطنة

اما المحور الثاني هو: الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة فقال ان اخطر شعور قد يصاب فيه المرء هو تهديده بامن مواطنته وانتمائه لوطنه، والاخطر ان يتحول هذا التهديد الى اعتداء وتجاوز على ما يتمتع به من علاقة المواطنة فيفقدها، ويصبح شخصاً لا يرتبط بهذا الوطن الا بروح وطنية يعتز بها، وبحب وطنه، وبعلم يحييه ونشيد وطني يقف له احتراماً، فاخطر شيء ان يعاملك وطنك كغريب، ويشطبك من سجلاته تنفيذاً لتهديد ووعيد، فكثيرون تعرضوا للظلم في مواطنتهم، وجميعنا نشعر بمرارة هذا الامر، وبمعاناة كثير من الاسر بافرادها، نسائها واطفالها، كبارها وشبابها، بسبب انتقام سياسي وتعسف وانحراف في السلطة، ولاننا وغيرنا ممن يعرف الحق يدرك ان القضاء بما له من سلطة وفق الدستور والقانون له ان يبسط ولايته على قرارات الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وهو ما تأكد بحكم محكمة التمييز في الدائرة الادارية برقم (647?659?694 لسنة 2015 اداري 10) الصادر في 23/3/2016 والتي على ضوئها بسط القضاء الاداري من خلال الدوائر الادارية وبالمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ولايته وسلطته في الرقابة على مراسيم سحب الجنسية وقضى في بعض الحالات بالغاء القرار الصادر من جهة الادارة، كما هو الحال في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم اول درجة من الدائرة الادارية بالاستئناف رقمي 2504 و2507 لسنة 2016 اداري 1 والذي يؤكد ان جهة الادارة امتنعت عن تقديم المستندات المتعلقة بسحب الجنسية وقد اكد الحكم ان المدعي كويتي الجنسية بصفة اصلية بقوة القانون دون قيد او شرط طالما ولد لاب يتمتع بالجنسية الكويتية وقت الولادة.

والمصيبة ان جهة الادارة تتمسك في ان المحكمة ليس لها ان تلزم جهة الادارة بتقديم اسباب سحب الجنسية، وبهذا المفهوم الذي تتبناه الحكومة فانها تظهر نفسها بانها ستتمسك بسلاح الجنسية ضد من ترغب في معاقبته، وهو اخطر ما يكون على المرء حينما يفقد ادنى حقوقه فيما كفله الدستور من حق التقاضي.

واردف قائلا: ان اي تعذر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه اليه هذا الاستجواب بعدم العلم او الجهل بهذا المحور هو هروب من المسؤولية، فهو يؤكد استمراره على نهج الحكومة السابقة من خلال الاستمرار في رفض تحقيق الطمأنينة والاستقرار للجميع بالانتماء وعدم تعريض حق المواطنة للقرارات الجزافية الخاضعة للاهواء، فهناك مواطنون مسحوبة جنسياتهم بلا سبب، وسمو رئيس مجلس الوزراء يعلم بذلك، ان هذه الحكومة يطيب لها ان تمارس ذلك الاهمال دون حياء او خجل.

وختم بقوله: لم نكن لنقف هذا الموقف في هذا الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء، لولا التمادي والسعي في ان يكون ذلك نهج مقبول في تعزيز الفساد ومحاربة كل خطط الاصلاح وتعزيز المواطنة، ولايمكن ان نقبل لهذه الحكومة ان تسعى لاستخدام هذا الملف من جديد ملفا للمساومة السياسية حماية لها من المساءلة، وليعلم الشعب الكويتي من فوق منصة الاستجواب ما هو نهج الحكومة وسياستها في ملف طمأنة المواطن على مواطنته والانتصار لكل ذي حق في مواجهة كل ظلم.

