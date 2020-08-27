أصحاب الحسين (رضوان الله عليهم) سطَّروا بدمائهم الطاهرة أروع صفحات الجهاد والتضحية في سبيل العقيدة

وطن النهار

في الليلة السادسة من ليالي محرم الحرام، خصص خطباء المنابر الحسينية اليوم السادس لاصحاب الحسين - رضوان الله عليهم - ضمن فعاليات احياء ذكرى عاشوراء الاليمة التي أصابت آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة الطف على ارض كربلاء وما لحقها من اذى واحداث ومصائب لحقت أهل البيت.

ويسلط الخطباء في هذه الليلة، الضوء على دور ومواقف اصحاب الحسين عليه السلام، الذي سطروا بدمائهم الطاهرة أروع صفحات الجهاد والتضحية والفداء في سبيل الحق والعقيدة، وما تحملها تلك المواقف من معانٍ عميقة يستلهم منها المعتبر الدروس والعبر التي تعكس ابلغ انواع صور التضحية وتبرز القيم الاصيلة النابعة من الايماء وكذلك القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية.

ونقل العلماء والخطباء من على المنابر الحسينية، الصورة الواضحة عن تضحيات وشجاعة اصحاب الحسين في يوم الطف، مشيرين الى ان الذين شهدوا المعركة من جيش المعتدي وصفوا بطولاتهم بان الواحد منهم كان جيشا بأكمله، مؤكدين انهم ثارت ثائرتهم في المعركة للدفاع عن ابي عبدالله الحسين - عليه السلام- حينما جردت اياديهم مقابض سيوفهم كأسود ضارية حطمت الفرسان يمينا وشمالا بإلقاء انفسهم على الموت لم يقبلوا الامان ولم يرغبوا في المال ولم يحول حائل بينهم وبين الورد على حياض المنية.

وفيما ذكر المؤرخون الممارسات الجبانة التي تدل على خسّة عمر بن سعد وابن زياد ويزيد وأتباعهم، صوروا بطولة أصحاب الحسين وشجاعتهم على ارض المعركة ومنهم الحر بن يزيد الرياحي الذي قتل نيفا وأربعين رجلا إلى حين حمل الرجالة وتكاثروا عليه حتى قتلوه، ومنهم ايضا نافع بن هلال الجملي الذي قتل اثني عشر رجلا سوى قبل ان يحاط به ورميه بالحجارة والنصال حتى كسر عضديه وأخذه أسيرا ليقتله الشمر، وكذلك منهم عابس بن أبي شبيب الشاكري الذي تحاماه الناس لشجاعته وأحاطوا به من كل جانب فقتلوه، ومن بين الابطال جون بن حوي الذي قتل خمسة وعشرين رجلا قبل ان يحيطون به من كل جانب حتى قتلوه، وكذلك مسلم بن عوسجة الذي قاتل قتالاً شديداً الى ان اشترك اثنان في قتله، وأبو الشعثاء الكندي الذي قتل أربعة عشر رجلاً ثم تكاثروا عليه وقتلوه.

وذكر المؤرخون ان زهير بن القين لعب دورا كبيرا في معركة الطف وكان له موقف مشرف تجاه الامام الحسين بن علي عليهما السلام، مشيرين الى انه قتل مائة وعشرين رجلاً ثم عطف عليه اثنين وقتلوه، ومذلك برير بن خضير كان له دور كبير الذي قاتله ثلاثة رجال قتل منهم الاول واصاب الثاني قبل استشهاده.

ومن اصحاب الحسين عليه السلام الذين استبسلوا في المعركة أنس بن الحارث الكاهلي الذي قتل ثمانية عشر رجلاً، وعبد الله بن عمير الكلبي الذي قتل تسعة عشر رجلاً، وحنظلة بن أسعد الشبامي وعمير بن عبدالله المذحجي اللذان قاتلا قتالاً شديداً قبل مقتلهما.

اشهر الاصحاب بن مظاهر

ويركز اغلب خطباء المنابر الحسينية في الليلة السادسة، موقف وبطولة حبيب بن مظاهر الأسدي الذي قتل اثنين وستين رجلا بالرغم من كبر سنه، وهو من أشهر أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وكان من السبعين رجلا الذين نصروه في كربلاء وصبروا على البلاء حتى قتلوا معه، وكان من أصحاب الإمام علي والحسن (عليهما السلام)، وكان عابداً ورعاً تقياً ومراعياً لحدود الله تعالى، حافظاً للقرآن الكريم، وكان يختمه في كل ليلة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، اذ كان حبيب من الجماعة الذين نصروا الحسين (ع) ولقوا جبال الحديد واستقبلوا الرماح بصدورهم والسيوف بوجوههم، وهم يُعرض عليهم الأمان والأموال فيأبون، ويقولون لا عذر لنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتل الحسين ومنا عين تطرف حتى قتلوا حوله.

