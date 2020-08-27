شبر: قضاء حاجة المؤمن يعود بالفضل العظيم

وطن النهار

أحيت حسينية معرفي الليلة السادسة من ليالي عاشوراء الخاصة باصحاب الحسين - عليه السلام- الذي ناصروه في معركة الطف على ارض كربلاء، حيث ارتقى المنبر سيد حسين شبر، الذي بدأ حديثة حول المسألة الفقهية بشأن ما إذا ترك الانسان صلاته لأي سبب من الأسباب وهو في السفر ثم رجع الى بلده وأراد ان يقضيها فكيف يقضيها قصراً أم تامة والإجابة هي ان يقضيها قصراً لانها فاتته قصراً والعكس بالعكس تماماً حيث لو ترك الصلاة وهو في بلده ثم سافر واراد ان يقضيها فعليه ان يقضيها تامة لانها فاتته تامة.

كما ذكر شبر ان إذا الصلاة في نفس الحالة سابقة الذكر لو ان رجل إذن عليه أذان الظهر وهو في مطار النجف ووصل الى بلده ولم يدخل وقت اذان العصر عليه ان يصليها تمام ولي ان شخصاً أذن عليه اذان الظهر وهو في بلده وسافر الى بلد آخر ولم تدخل عليه صلاة العصر يصليها قصراً منوهاً ان الصلاة التي تقصر بالسفر هي صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط كما ان المقصود بالسفر للقصر أي السفر الشرعي المحدد بـ 44 كيلو وما فوق وليس المقصود التنقل بجوازات السفر بين حدود البلدان.

وتلا شبر الآية الكريمة «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» وقال ان الامام الصادق - عليه السلام - كان يطوف حول الكعبة المشرفة مه شخص اسمه ابان وجاء رجل مخاطباً إبان بالإشارة اكثر من مرة فأنتبه الامام الصادق وقال لأيام هذا الرجل يريدك فقال ابان نعم فهو يريدني ان أقضي له حاجه قد وعدت بها وأنا الآن في وقت عبادة فلينتظر قليلاً فقال له الامام اقطع طوافك واذهب اقضي حاجة اخيك المؤمن فقال له إبان حتى لو كان الطواف واجباً فقال الامام الصادق نعم حتى لو كان واجباً، وبعد هذه الحادثة ذهب إبان الى الامام الصادق وسأله ما حق المؤمن على أخيه المؤمن فقال مكرراً ثلاث مرات (ان لا ترده) فقلت زدني فقال ( تقاسمه شطر مالك) فتعجبت فقال الامام إذا أعطيته نصف مالك فقد ناصفته ولو زدت على النصف فقد آثرته وقد قال الله في كتابه الكريم ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) وهذا الموضوع يدل على أهمية الأخوة والتعاضد والتكافل وقضاء حوائج المؤمنين.

وتابع شبر هذا العمل يدفع الأهوال عن المؤمن يوم القيامة ويأخذه الى باب الجنة لانه عمل يدخل السرور على قلب اخيك المؤمن بالدنيا وقضاء حوائجهم والسعي في حوائجهم وهناك روايات كثيرة تتحدث عن اجر وثواب السعي وقضاء حوائج المؤمنين ومنها رواية عن الامام الصادق عليه السلام يقول (من طاف بالبيت أسبوعاً (أي سبعة أشواط) كتب الله 6 حسنات ومحو عنه 6 آلاف سيئة ويرفع 6 آلاف درجة ولقضاء حاجة مؤمن خيراً من الطواف أسبوعاً عشر مرات وهناك حديث قدسي يقول ( يا داوود ان العبد من عبادي يؤتيني بحسنة فأبيحه جنتي فقال داوود عليه السلام يتربى فما تلك الحسنة فقال تعالى يدخل على عبد من عبادي المؤمنين سرورا ولو بتمرة) فأنظروا كيف لهذا العمل من اجر عظيم عند رب العالمين.

وذكر شبر الآية الكريمة (فأصبحتم بنعمته اخوانا) إذن فهذه الأخوة نعمة من الله عز وجل على عبادة المؤمنين مشيراً الى انه خلال الأزمة الماضية لفيروس كورونا قام بعض المؤمنين بمساعدة الأسر المتضررة من الأزمة السابقة وهؤلاء لن يضيع أجرهم في الدنيا والآخرة، فالأخوة الائتمانية من الأهداف التي يريدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة وأصحاب الحسين عليهم السلام قصصهم نفتخر بها ومن بعض مواقفهم موقف محمد بن بشير الحضرمي وهو كبير بالسن وعند واقعة كربلاء وصله خبر ان ابنه أخذ أسيراً فقال (احتسبه عند الله ولا خير بالحياة من بعده) فقال له الامام الحسين عليه السلام أنت في حل من بيعتي فاذهب لترى ابنك فقال يابن رسول الله اكلتني السباع حياً ان تركتك، وسعيد الحنفي الذي وقف حماية للأمام الحسين وهو يصلي الظهر وكان يتلقى السهام بكل جسمه وعندما فرغ الامام من صلاته ذهب اليه فوقع سعيد على الأرض وقال ( أوفيت يابن رسول الله) فقال له الامام نعم وأنت امامي بالجنة، وجون مولى ابو ذر الغفاري استأذن الامام للقتال فقال له الامام لما لاتذهب لترى حياتك فقال (يابن رسول الله انا بالرخاء معكم أبالشدة أخذلكم لا والله لا اترككم) وحينما وقع جون وضع الامام الحسين خده على خده ونعاه، والحر الرياحي كان ضد الامام الحسين الى يوم عاشوراء ورأى الوضع خرج من خيمة عمر بن سعد الى الميدان مرتعداً قائلا إني اخير نفسي بين الجنة والنار ولا اختار على الجنة شيئاً وذهب الى معسكر الحسين عليه السلام قائلاً انا من روع عائلتك فهل لي من توبة فقال له ياحر ان تبت تاب الله عليك فقال يا ابا عبدالله كنت اول من خرج لقتالك فاذن لي ان اكون اول من يستشهد بين يديك اليوم وفعلاً قاتل واستشهد وقال عنه الامام الحسين عليه السلام (ما اخطأت أمك حين سمتك حراً فأنت حر بالدنيا وسعيد بالآخرة)، ومسلم بن عوسجة قاتل حتى ان سقط على الأرض بالرمق الاخير فجاءه الحسين وحبيب بن مظاهر وقال له حبيب يامسلم لو لم اعلم أني بالأثر لقلت لك لأحببت ان توصيني ما اهمك، فأشار مسلم بيده الى الحسين عليه السلام وقال اوصيك بهذا الغريب خيرا فلا تقصروا عن نصرته ولما فاضت روحه قال الحسين عليه السلام رحمك الله يا مسلم نصرتنا حياً وأوصيت بنصرتنا ميتاً مؤكداً ان من تم ذكرهم هم فقط خمسة من نماذج اصحاب الحسين عليه السلام.

