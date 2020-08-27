الطويرجاوي: من حارب الحسين (عليه السلام) خسر الدنيا والآخرة

وطن النهار

واصلت الحسينيات احياء ليالي عاشوراء من شهر محرم الحرام 1442 هجري وقصص أصحاب الحسين واهل بيته ممن استشهدوا معه في كربلاء وطرح الدروس والعبر من ثورة الامام الحسين عليه السلام وفي يوم الخامس من محرم تتناول الحسينيات قصة مقتل مسلم وفي نفس الليلة ليلة السادس تتناول قصة استشهاد الأنصار، وقد أحيت حسينية آل ياسين ليالي عاشوراء حيث ارتقى المنبر السيد هادي الطويرجاوي واستهل مجلسه بالرثاء وابيات الشعر الحزينة.

وقال الطويرجاوي: مسلم بن عقيل سفير الحسين له مكانة كبيرة عند رسول الله وعند الحسين -عليه السلام- ومسلم في يوم كربلاء على بعض الروايات عمره 35 عاما وروايات أخرى تقول 38 أو اكثر ولكن الاغلب 35 حيث ولد في الخامس والعشرين للهجرة أي مقارب لعمر ابي الفضل العباس، وامه عالية من بنات الخزر وزوجته رقية بنت الامام علي بن ابي طالب ولمسلم بن عقيل خمسة من الأبناء اكبرهم عبدالله وعمره يوم كربلاء 17 سنة استشهد بين يدي الامام الحسين عليه السلام وكذلك له ولد اسمه احمد وعمره 9 سنوات ولم يقتل في كربلاء وله ولدان علي ومحمد وقيل هما إبراهيم ومحمد طفلان هربا من المخيم بعد مقتل الحسين وحرق الخيام وحدث لهما قصة طويلة وسجنا بسجن ابن زياد واطلق السجان صراحهما وبعد لجوئهما إلى بيت الحارث الذي قتلهما وقطع رأسيهما وذهب بهما إلى ابن زياد مقابل جائزة، وابن زياد قال له ما هذا قال هذا رأسا أولاد مسلم واسترحماني واستعطفاني وانا كرامة لابن زياد قتلتهما، قال له سود الله وجهك قالا لك ارحمنا ولم ترحمنا لماذا لم تات بهما حيين، وانت دنيوي ومادي ولو قيل لك اقتل بن زياد ستقتلني، ونظر إلى احد الموجودين وقال له وهبتك هذا فافعل به ما شئت فشده إلى قدم الفرس وضربها فعدت بكل قواها فتقطع لحمه وتكسر عظمه وخسر الدنيا والاخرة وعجل الله بروحه إلى نار جهنم، وهذه عاقبة كل انسان مادي ليس له من عمله علاقة بالله أو نية مع الله.

قال أبو عبدالله الحسين -عليه السلام- «من أراد امرا في معصية الله كان افوت لما يرجو واسرع لما يحذر» بمعنى ان أي هدف بمعصية الله تريد ان توصل له فتصل بندم وخسارة ولن يرتاح، وحتى الشمر ذهبت عينه محاربا مع علي بن ابي طالب في صفين ولكن هي عواقب ودائما نطلب من الله حسن العاقبة، واذا بشمر اول من يبرز لقتال الحسين عليه السلام، وعندما قتله وسئل عن ذلك كان يقول املأ ركابي فضة وذهبا اني قتلت السيد المهذبا اني قتلت خير الناس اما وبابا، وكل من واجه الحسين كانت عاقبته وخيمة وحتى يزيد طرده وقال له اذا انت تدري انك قتلت خير الناس اما وابا لماذا قتله فاذهب ليس لك شيء عندي ولم يحصل على شيء غير الندم ونار جهنم وكذلك أي شخص يمشي بمعصية الله.

مكانة مسلم

وأضاف الطويرجاوي: وهكذا كان لمسلم مكانة عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وبكى عليه حيث قال: يا عقيل اني احبك حبين حبا لك وحبا لابيك ابي طالب وبكى فقال له يارسول الله تبكي قال له نعم يا عقيل ان ولدك مقتول في حب ولدي الحسين» حيث كان يحب أبا طالب حبا شديدا وقال «أيها الناس اسمعوا وعوا اني والله لأشفع شفاعة لعمي ابي طالب تتعجب منها الخلائق»، وكذلك له مكانة عند الحسين فكان ثاني شخص يبكيه وهو عالم بشهادة الامام الحسين وذلك حينما بلغت كتب اهل الكوفة اليه، فكتب لهم الحسين عليه السلام اني أرسلت اليكم اخي وابن عمي وثقتي وكبير اهل بيتي والمفضل عندي ليحكم بينكم بحكم الله وبحكم جدي رسول الله صلى الله عليه واله وبالفعل اخذ مسلم الكتاب وقرأه على اهل الكوفة والذي بايعه الكثير منهم ونزل في بيت المختار وبايعه 18 الفا وبدا عيون الكوفة بالكتابة إلى يزيد ان اذا اردت الكوفة فادركها قبل ان يفسدها عليك مسلم بن عقيل فاستشار يزيد مستشاره سرجون وقال له ماذا ترى فقال له انا أرى ما يراه ابوك قال هذا كتاب من ابيك بهذا المعنى بما يخص ولاية الكوفة فاستخرجه يزيد وقرأه واذا فيه بني يزيد اذا فسدت عليك الكوفة فعليك بعبيد الله بن زياد،فاخرج ابن زياد من البصرة وامره ان يتوجه إلى الكوفة فأعطاه ولاية البصرة والكوفة وهذه الأمور مذكورة في التاريخ الإسلامي العام في كتب التاريخ.

وتابع قائلا: وتوجه إلى الكوفة وكان بها النعمان بن بشير والأجواء في الكوفة كانت مهيأة للحسين عليه السلام فدخل متنكرا وكان النعمان قد اقفل أبواب القصر حتى لا يدخل الحسين وتوجه بن زياد إلى القصر وحوله جماعة من الناس يظنون انه الحسين فطرق الباب فلم يفتح له واضطر إلى الكلام وقال يا بشير تحصنت في قصرك وتركت امرك انزل لا ام لك فسمعه الناس وقالوا هذا ليس الحسين وانما هذا ابن مرجانة وتفرق الناس ودخل القصر وجمع شيوخ العشائر ليلا أصحاب النفوذ فوضع الذهب والفضة عن يمينه وشماله ووضع سيفه على ركبتيه، بما معناه اختاروا إما السيف وإما الأموال فجاء بالناس وتكلم بهم وقال ماذا فعلتم وماذا جنيتم على أنفسكم.

إرهاب إعلامي

وتعرضتم لغضبة السلطان وان يزيد جهز لكم جيشا جرارا يرى اوله ولا يرى اخره وان الشامي حلف انه لن يضع ما على رأسه حتى يقضي على اخر طفل من أطفال اهل الكوفة، وهو كلام اعلام مزيف فقط، ولكن اذا صرتم إلى جانبنا وتركتم الحسين بن علي فلكم العطاء الجزيل الامر والناس فيهم من خاف ومنهم من طمع.

وهذا سبيل الأنبياء دائما في غربة وقليل من يتبعهم وكذلك الحسين، وحتى ان رسول الله تأذى في رسالته، وفي عشية وضحاها انقلب عليه الناس وتوجه مسلم إلى دار هانئ بن عروة وهو صحابي من صحابة رسول الله وعمره 90 عاما ولما علم ابن زياد ارسل إلى هانئ قال له اعطني مسلم في دارك فقال له مسلم ضيفي ولا اعطيه واصبح عارا فاصر عليه فقال له اعلم يابن زياد لو ان يدي على رأس طفل من أطفال بني هاشم لا ارفعها حتى تقطع فقضب ابن زياد ورفع سوطه وضربه على وجهه فاستل سيفه وضرب ابن زياد على رأسه ولكنه راغ عن الضربة فاجتمعوا من كان بالقصر على هانئ بن عروة واوثقوه مكتفا ورموا به لابن زياد فاستل سوطا وضرب هانئ على وجهه حتى تكسرك اسنانه ذاب لحم خديه وانزله في الطامورة الظلماء، ووصل الخبر إلى مسلم وجاء بثلاثمئة شخص حتى يفكون الحصار عن هانئ بن عروة وهنا ارسلوا ثقاة الناس بالمال يشيعون بالناس ان ادخلوا اولادكم وشبابكم وكل زوجة تدخل زوجها فان جيش الشام قد قدم سيقضي عليكم فارجعوا إلى بيعة يزيد لتكونوا بامان فخافت الناس وبدا التخاذل فالتفت مسلم واذا لم يجد خلفه الا خمسة اشخاص وبعدها بات ليلته متخفيا في الكوفة وصلى بالخمسة صلاة الفجر فالتفت عن يمينه وشماله فاذا به لا يرى أحدا.

