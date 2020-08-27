النواب: الارتقاء في الإيمان لنيل الجنة

وطن النهار

ارتقى المنبر في حسينية المشموم الرضوية الخطيب سماحة السيد حسين النواب، محاضراً تحت عنوان «هل للجنة في الأرض مثيل» بعد ذكر بطولات وتضحيات اصحاب الحسين عليهم السلام لنصرته قربة لله تعالى قائلاً: الجنة مستواها جداً عال وراق وكل شخص يدخلها يكون بمستوى عال من الإيمان، لذلك على الانسان ان يرقي نفسه في الإيمان لينالها.

وأضاف: «نحن بشر عاديون لسنا معصومين لذلك علينا الحرص على ان نفتح القرآن الكريم ونقرأ «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» ونتأمل هذه الآية لنعرف ان أفضل أنواع التقوى هي تقوى القلب والفؤاد وهي تحقق بموالاة ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين ورسول الله سيد الخلق بأسره قال من خرج من بيته يطلب علماً شيعه 70 الف ملك يستغفرون له ومجالس ذكر اهل البيت عليهم السلام من يرتادها ينهل من علوم القرآن الكريم وسيرة محمد وآل محمد عليهم السلام وهذا توفيق من الله».

وأشار النواب إلى ان هناك رواية عن النبي عليه السلام تقول «بالحسين تسعدون وبالحسين تشقون» وهنا على الانسان ان يتفكر في قرارة نفسه ليعرف كيف يسعد وكيف يشقى، وأيضاً هناك رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول «ان الحسين باب من أبواب الجنة ومن عارضه حرم من ريحة الجنة» ونحن جميعاً نعتبر ان مجلس الحسين عليه السلام قطعة من الجنة.

واكد اهمية ان يقي الانسان نفسه من الذنوب والآثام والتقرب إلى الله عز وجل بكل عمل يقوم به حتى ينال الجنة، مضيف «علينا الانتباه إلى ان الكلام إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب فمن يذكر أي صفة سيئة بشخص إذا كانت هذه الصفة صحيحة فهي غيبة واذا كانت غير صحيحة فهي بهتان إذن بالحالتين ذنب وسيئات تسجل على المتحدث بها». وشدد النواب على ضرورة الحرص على كسب رضا الله عز وجل والنبي وآل بيته الطيبين الطاهرين والسعي إلى ذلك دائماً حتى نكون أهلاً لنصاحب اهل الجنة في الآخرة والسير بطريق العمل الصالح في الدنيا حتى يكون دائماً لنا بالآخرة فحين يقضي الانسان نحبه لا يتبقى له الا عمله يستنقذه في الآخرة.

