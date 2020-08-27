شبر: أصحاب الحسين (عليه السلام) جسَّدوا معنى التضحية والفداء

وطن النهار

أحيت الحسينية الجديدة ليلة السادس من محرم 1442 هجري ليلة أصحاب الحسين -عليه السلام- حيث استهل خطيب المنبر الحسيني المجلس السيد محمد شبر محاضرته التي حملت عنوان «دروس من سورة آل عمران» بآيات من الذكر الحكيم قال تعالى: «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء»، بدأنا الكلام بآيتين من سورة ال عمران وهذه السورة وردت في فضل قراءتها الكثير من الروايات، مضامين ما جاء في الروايات عن سبب النزول فهناك اكثر من قول واكثر من راي ومن اعجاز القرآن ان آية واحدة ممكن ان يكون لها اكثر من تفسير واكثر من معنى وللقران ظاهرا باطنا، ومضمون الخبر عبدالله بن سنان من أصحاب الامام الصادق وقلت له اخبرني عن قول الله «ثم ليقضوا تفثهم» فقال هو الاخذ من الشارب وقص الاظفار وعبدالله بن سنان قال للإمام سمعت من ذريح المحاربي انه سالك عن الآية نفسها وانت اجبته جواب اخر وان المقصود به لقاء الامام فلماذا اختلف الجواب فقال الامام صدقت وصدق ذريح فان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن منكم يحتمل ما يحتمله ذريح وهو مؤمن وغاية المعرفة بينما لا يتقبل الجواب.

اختلاف التفسير

وتابع: القرآن الكريم يصلح لكل زمان ومكان، وبالنسبة لسبب نزول الآيتين فمضمون الخبر انه لما كان رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- في المدينة المنورة في يوم من الأيام وأراد ان يبعث شخصا لمكة المكرمة ليدعوا الناس إلى طاعة الله وعبادته وذلك اليوم مكة كانت بيد المشركين لذلك الذي يذهب يجب ان يكون شجاعا ويستطيع ان يدعو المشركين، والنبي صلى الله عليه واله في المدينة التفت إلى أصحابه وقال لهم من منكم يذهب إلى مكة ويدعو اهل مكة إلى طاعة الله فقام امير المؤمنين علي بن ابي طالب -عليه السلام- وقال انا وقام عمار بن ياسر وصار القرار ان يذهب علي وعمار لدعوة اهل مكة لطاعة الله وعبادته، ومن الموجودين شخص يدعى نعيم بن مسعود صار يثبط ويحبط ويحذر علي وعمار من ذهابهم وربما تقتلون، وكان جواب علي وعمار نحن مستعدين ونتوكل على الله سبحانه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذهبوا ورجعوا بسلام وامان، وانطبقت عليهم الآية وهنا ثلاثة مباحث مهمة البحث الأول يرتبط باللغة ونعيم بن مسعود رجل واحد والقرآن عبر عنه بالناس الجواب انه باللغة العربية هذا الاستعمال شائع وممكن ان نستعمل كلمة تدل على الجمع ويريد بها المفرد مثلا واحد يكلم شخص اخر يقول له كيف حالكم والثاني يقول نحن بخير لله الحمد، والخطيب يقول ذكرنا أو بينا في الليلة الماضية مع العلم انه واحد وهذا جائز وفي القرآن الكريم موجود ويستعمل فتارة يقول اني انا الله وتارة يقول انا انزلناه في ليلة القدر، وانا اعطيناك الكوثر.

وأضاف: وقد يتساءل شخص اننا عرفنا انها تصح ولكن ما هو السبب وبعض المفسرين ذكر كلاما جميلا يقول ان نعيم الصحابة هو واحد ولكن ان كلامه لمجموعه من الناس يتبنون فكره ورايه وعبر عنه بهذا التعبير، وهذا المعنى نستفيد من في آية الولاية فيقول الله «انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» واجمع المفسرون انها نزلت في امير المؤمنين عندما تصدق وهو راكع.

علاج الخوف

وتابع: نأتي للبحث الثاني هاتان الآيتان فيها علاج للخوف، والخوف حالة تنتاب الانسان بسبب أو من غير سبب، فمرة تجد شخص دائما يخاف واخر سبب الخوف عنده مثلا مع زوجته ويخاف على مستقبل الأولاد واخر يخاف من غير سبب وعلاج الخوف موجود في هاتين الآيتين الكريمتين وكرر هذه الآية «حسبنا الله ونعم الوكيل» والامام الصادق -عليه السلام- يقول عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل «فاني سمعت الله يقول في عقبها «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وهذه روعة استدلال الائمة بالقرآن، ونستفيد منهما هذه الآية اذا شعر الانسان بالخوف يلجأ اليها.

واما البحث الثالث فالآيتان الكريمتان تشيران إلى ان الشخص الذي توكل على الله ويربط قلبه بالله فدائما نتيجته النجاح ويحقق افضل النتائج، فاجعل علاقتك مع الله واجعل قلبك متعلقا بالله تحصل على افضل النتائج وهذا ما حدث مع علي وعمار، وعندما نقرا في الروايات والتاريخ نجد واحد من المتوكلين على الله نبي من الأنبياء اسمه دانيال بعثه الله في زمن حاكم ظالم اسمه بخت نصر وكان يستسهل القتل وقتل عشرات الالاف من الناس، وسبحان الله في كل زمن يخرج ظالم يستسهل القتل مثل الحجاج وكذلك صدام حسين، وفي أيام بخت نصر بعث الله هذا النبي ولما سمع به الحاكم قال لأعوانه واتباعه اذهبوا لهذا النبي وامسكوه واجعلوه في جب أي بئر ليس به ماء واتركوا معه لبوة لتقطعه وتمزقه فاتوا بالفعل للنبي دانيال وجعلوه في البئر مع اللبوة والذي حدث ان هذه اللبوة لم تمس دانيال بسوء وصارت تأكل من طين الجب ويتحول إلى لبن في ضرعها فتعطي من لبنها لنبي الله دانيال، وكان قلبه متعلق بالله تعالى وكان هناك نبي اخر في ذلك الزمان اسمه ارميا فأوحى الله له ان تأخذ معك طعاما واذهب إلى بابل إلى الجب وكان يذهب في نصف الليل لدانيال وينزل الطعام له، وكان دانيال يرفع يده للسماء ويقول الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، وبعد مدة استيقظ بخت نصر من النوم فزعا مرعوبا من رؤيا.

التوكل على الله

رأى فيها جسم ثلاث اقسام رأسه من حديد ورجلاه من نحاس وصدره من ذهب فاستيقظ وكل همه ان يعرف تفسير الرؤيا وجمع المفسرين في ديوانه واخبرهم بالرؤيا فقال لهم قولوا لي ماذا رأيت وما تفسيرها فقالوا له يجب ان تخبرنا ماذا رأيت حتى نقول لك ما هو التفسير فامر بقطع اعناقهم فقتلوهم وظل يريد تفسير الرؤيا ولا يعلم كيف يفسرها فقال له احد المقربين منه اذا كنت تريد تفسير الرؤيا فلن تجدها الا عند صاحب الجب فهو يفسرها فاستغرب الملك وقال أليس من المفترض ان تكون اللبوة قد مزقته وقضت عليه، فقال له انه مازال حيا وهو لديه علاقة مع رب العالمين واللبوة لم تمسسه ويصله طعامه وشرابه فامر بان يأتوا به ليفسر رؤيته، فأخرجوه من الجب واتوا به إلى هذا الحاكم الظالم وقال له بخت نصر انا رأيت رؤيا اريد تفسيرها فقال له دانيال انا اخبرك بما رأيت وما هو التفسير وسرد له الرؤيا وتفسير الرؤيا انه بقي من حياتك ثلاثة أيام وثالث يوم قبل المغرب ستموت وموتك ليس عاديا بل تخرج من هذه الدنيا مقتولا، فقال له يا دانيال انا ملك وعندي هذا القصر وعليه سبعة أبواب وحرس فمن يتجرأ ويقتلني، فقال له هذا ما عندي وقلته لك فرد عليه الملك انا سأجعلك عندي في حجرة في القصر وستمر الأيام الثلاثة فاذا انا قتلت فيفتحوا لك الأبواب وتنجوا بنفسك وتذهب اما اذا مرت ولم يكن كلامك صحيحا فانت الذي ستقتل فقبل دانيال.

وكان بخت نصر يحسب اليوم الأول والثاني والثالث قبل المغرب صدره ضيق ونفسيته تعبه وهو يعلم ان دانيال لا يقول الا الحق والحرس على الأبواب وامرهم ألا يدخل عليه احد، وقريب المغرب خرج يمشي في صحن الدار وعنده خادم واقف ليس بيده شيء وبخت نصر بيده سيف وجاء سلم السيف للخادم وقال له امسك هذا السيف واي احد تراه في صحن الدار لا تسأله انت من امسك السيف واقتله حتى لو رأيتني انا اقتلني، والخادم لم يكذب خبرا ومسك السيف وضرب الملك على رأسه فارداه صريعا ونجا دانيال بنفسه وخرج يدعو الناس إلى طاعة الله، والشاهد من الكلام ان الشخص الذي يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه.

أصحاب الحسين

وأشار إلى أبي عبدالله الحسين يوم عاشوراء قائلا كان مثالا للشخص المتوكل على الله ولسان حاله يقول «الهي تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك ولو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وأصحاب الامام كذلك عليهم السلام والنماذج الطيبة والتوكل الذي كان عندهم وفي يوم عاشوراء اصعب يوم مر على البشرية لما زالت الشمس تقول مضامين ما جاء في التواريخ عن أبو ثمامة الصيداوي من أصحاب الحسين رفع رأسه إلى السماء ورأى الشمس زالت قال يا سيدي يا أبا عبدالله لقد حان وقت صلاة الظهر وكان يفكر بالصلاة في تلك الظروف الصعبة، والامام قال له بلى يا أبا ثمامة هذا اول وقتها ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين ووقف الامام الحسين يريد ان يصلي باهل بيته واصحابه والاعداء مستمرون في رمي السهام واحد أصحاب الامام اسمع سعيد الحنفي قال يا ابا عبدالله انت صل بأصحابك وانا اقف امامك اتلقى السهام بصدري والامام وقف يصلي وأبو ثمامة يتلقى السهام دفاعا عن الامام والصلاة وبمجرد ان انتهت الصلاة وقع سعيد على الأرض وفيه رمق من الحياة وقال للإمام اوفيت يا سيدي قال بلى يا سعيد انت امامي إلى الجنة.

وقال الامام في أصحابه «والله ما رأيت اصحابا ولا انصارا كأصحابي وانصاري رجالهم خير الرجال ونساؤهم خير النساء وكهولهم خير الكهول وشبابهم خير الشباب».

