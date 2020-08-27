العامري: الاستقامة ومحاربة أهل الباطل لإعلاء كلمة الحق

وطن النهار

واصلت حسينية الشامية إقامة مجلسها الحسيني لإحياء ليالي عاشوراء من محرم الحرام لعام 1442 هجري حيث ارتقى المنبر الشيخ كاظم العامري لقراء المجلس الخاص بليلة استشهاد أصحاب الحسين -عليه السلام- وبدأ حديثه بقراءة قوله تعالى «والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، الاستقامة تحتاج إلى تعب وعناء وفترة من الزمن والمقاومة لا تكون لمرة واحدة فقط انما تحتاج مقاومة دائمة مع الشيطان وجنده ومع الأحزاب التي تريد ان تمحو ذكر الله -عز وجل- ويمحى دين الله تعالى، وهذه الاستقامة وهي محاربة اهل الباطل تحتاج إلى ثمن يدفعه الانسان ومنها النفوس، وهل من يقدم نفسه الا يخشى على عياله وامواله ومنصبه وغيره، لا فهذا الشخص يضع حياته بين كفيه ويمشي فيها جنديا لله عز وجل ومحاربا من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله ولا تهمه الدنيا وما فيها ويبقى اثره وينصره الله، وهي رسالة الأنبياء وكلهم حوربوا ومثالنا إبراهيم -عليه السلام- مع قومه وهددوه بالحرق ويرى النار ومازال مستقيما ورمي نحو النار وما زال مستقيما على دينه، وكذلك النبي موسى -عليه السلام- ماذا أراد من فرعون قال له لا تستعبدالناس واعبدالله وفرعون اخده هو ومن امن به حتى فروا لينجوا وكان الله معهم، ووصلوا البحر فامامهم البحر وفرعون خلفهم ولكن الله ادركهم لانهم مستقيمون، وقال له الله اضرب بعصاك ونجو، ونبينا محمد -صلى الله عليه واله وسلم- كذلك لاقى أصحابه أل ياسر واصحابه وما لاقوا وتحملوا، ومن أصحاب النبي كان هناك من ينتظرون يوم كربلاء ومنهم انس ابن الحارث الاسدي وقد حضروا بدرا وكان يتمنى الشهادة وادركها مع الحسين حيث كان ينتظر على طريق كربلاء لسنوات وعمره 80 عاما ولحق بالحسين.

وأشار إلى قصة وهب الكلبي وكان نصرانيا يعيش في خيمة في الصحراء على طريق كربلاء فمر عليهم الحسين فسأل امه، يا امة الله ماذا تصنعون هنا قالت انا وابني وزوجته نرعى الأغنام

ونعيش هنا وعندها ركز الامام رمحه على الأرض وما اخرجه الا والماء يخرج معه وتمدد الماء واخضرت الشجرة وجاءت الطيور، وهنا نقول لا تستهين بصناعة المعروف واسقاء الطيور، وهنا رجع وهب وزوجته ولاحظوا علامات الحياة على المكان فاستغربوه، وسأل امه فقالت مر رجل مع ركبه وركز رمحه فخرج الماء فقال هذه العلامة التي نبحث عنها اما وصي أو نبي فقال من فقالت الحسين بن فاطمة فقال اين ذهب قالت إلى كربلاء فقال هيا لنذهب اليه ونلحق به، والتقى الامام ودخل الإسلام ووالدته ليس عندها غيره وقالت له لا تنشغل بزوجتك ولا تخاف علينا فلن نضيع بعدك وقاتل دون الطيبين وارتجز واهاب القوم إلى ان قتل ورموا بالراس نحوها ولم تصح وا ولداه وانما نادت وا حسيناه ويقال رمت براس ولدها على قاتله فقتلته واخذت عمودا وتقول انا عجوز نحيفة واقاتل دون أبناء فاطمة الشريفة.

وتابع: وهناك زعيم الأنصار حبيب بن مظاهر وبرير وزهير بن القين تركوا الدنيا والحر كذلك الحر الذي رأى الحسين لا ناصر له والمعركة خاسرة ومع ذلك اختار ان يكون مع الحسين وجاء يطلب التوبة وكان بتفكر ساعة خير من عبادة الف سنة وصال في الأعداء حتى استشهد.

وكل أصحاب الحسين بمختلف مشاربهم كانوا سعيدين بنصرة الحسين ونيل الشهادة وفدوا الحسين بأرواحهم وخلدهم التاريخ.

