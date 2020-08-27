حسينية دار الزهراء (عليها السلام) تطلق حملة التبرع بالدم اليوم

وطن النهار

تطلق حسينية دار الزهراء عليها السلام اليوم حملة للتبرع بالدم.

وفي مجلس الحسينية قال سماحة د. الشيخ فيصل الكاظمي تعليقاً على الآية الكريمة «لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية} لقد اوردت الآية القرآنية الكريمة مصطلحا حضاريا وتربويا متقدما عبر قوله تعالى: {أذن واعية}، في مجتمع جاهلي متخلف ما يؤكد انه كتاب من الله.

وأضاف ومما لا شك فيه أن الاذن هنا لايقصد بها الأذن البايولوجية المعروفة في تركيب الاذن واقسامها، بل المقصود بالاذن هنا صاحبها المستمع الواعي، اي ان يكون الإنسان المسلم هادفا في مسموعاته؛ لأنها تشكل مسربا مهما وأساسيا لمعلوماته وثقافته، التي ستؤسس لمواقفه ومعادلات سلوكه.

وزاد والفقهاء يفرقون بين مصطلحي السماع والاستماع، حيث تترتب عليه أحكام؛ مثل حرمة الاستماع لما يحرم الاستماع اليه والذي يستبطن اصغاء وانتباها وانسجاما، اما السماع فانه لا يفيد هذه الأبعاد. ان الاستماع مسؤولية {إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا}. ومضى يقول: والقرآن الكريم يؤكد على الإنسان المسلم ان يكون هادفا في الاستماع الذي يترتب عليه العمل بأفضل مخرجاته {وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}.

وأردف ويصل موقف السماع للاخر إلى شيء مقارب للعباد، فقد روي عن الامام الصادق عليه السلام: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبدالله، وان كان الناطق عن ابليس فقد عبدابليس». واستطرد قائلاً: وجاء في رسالة الحقوق للامام زين العابدين ع فصل خاص في حق السمع ومنه: «وتنزيهه ان تجعله طريقا إلى قلبك الا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا أو تكسب به خلقا كريما» (الفوهة: الكلمة)، وقد جاءت كتب التفسير عند المسلمين قديمها كالرازي والقرطبي وحديثها كالمراغي، ان صاحب الاذن الواعية وتجسيدها الابرز هو امير المؤمنين علي -عليه السلام- من حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وزاد: ومن أسباب الوعي: القراءة المتأملة والمستنطقة للقرآن الكريم، ومصاحبة ذوي الوعي ومتابعة نتاجاتهم الثقافية، ودراسة الاحداث التاريخية واستلال المفاهيم منها. وختم بقوله: ومن تلكم الاحداث ما جرى في كربلاء ومن قبلها الكوفة والتطورات التي صاحبت حركة سفير الحسين اليها، مسلم بن عقيل -عليه السلام- والتي انتهت بشهادته.

