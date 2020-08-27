الشعائر الحسينية.. عبادة نابعة من الذات

وطن النهار

الفطرةُ السليمةُ هي التي تحث الإنسان على محاولة الانقياد ونيل الرضا الإلهي والتسليم لأمره تعالى، فالعبادة نابعةٌ من الذات الإنسانية السليمة والشعائر الإلهية إحدى مصاديق هذا التسليم لله تعالى والمودة التي أمرنا الله بها وهي أجر الرسالة (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى/ 23)، فهي تلتقي مع الشعائر الإلهية لأنّها اظهار المحبة المكنونة، فهي المرحلة المتقدمة التي تحتاج إلى مؤنة وحب شديد وشوق مؤكد حتى تظهر بمظاهر الوفاء وهي مرحلة الصدق والعلانية بما يترتب عليها من الانتصار لمن يواليه وهذه المظاهر تتشكل بأشكال حسب مراتب الحب والولاء وهي مقولة قابلة للتشكيك بمراتبها. وقد عبّر القرآن الكريم عنها بالشعائر وهي جمع شعيرة وهي العلامة وشعائر الله الأعلام التي نصبها الله تعالى، فهي تظهر تارة في السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (البقرة/ 158)، لأنّ السعي والطواف بينهما يؤدي من قبل النفوس الطاهرة (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج/ 32). والحالة الخاصة للإنسان المؤمن التي هي كاشف عن تقوى القلوب وفيها تعظيم للشعائر الإلهية النابعة من التقوى والرضا للأمر الإلهي النابعة من التقوى والرضا للأمر الإلهي فإضافة التقوى إلى القلوب للإشارة إلى أن حقيقة التقوى وهي التحرز والتجنب عن سخطه تعالى والتورع عن محارمه، أمرٌ معنوي يرجع إلى القلوب وهي النفوس ولا تقتصر على الأعمال الجسدية فحسب إذ العمل قد يكون أعم من الطاعة والمعصية فيمكن أن يكون رياءً مثلاً ولا هي من العناوين المنتزعة من الأفعال كالإحسان مثلاً بل هي ترجع إلى التسليم بالأمر إلى النفوس وتقوى القلوب آخر مراحل الطاعة المحضة وهي روح العبادة فتعظيم الشعائر في الحقيقة لا يرجع إلى ممارسات الجسد فقط بل التعظيم يرجع إلى تفوق النفوس وتقوى القلوب فما هو بالعرض ينتهي إلى ما هو بالذات. فالقرآن الكريم عندما جعل أجر الرسالة المودة في القربة وجعل السبيل إلى الله هي المودة فقال تعالى: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا) (الفرقان/ 57)، فالسبيل إلى الله تعالى هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والشعائر الحسينية أوضح مصداق لشعائر أهل البيت - عليهم السلام - فالحسين (عليه السلام) مصباح الهدى وسفينة النجاة وقول النبيّ الأعظم «حسين مني وأنا من حسين» حيث كان بقاء الشريعة المحمدية بجهاده لذا فقد أقدم سيد الشهداء على محاولة الإبقاء على الشعائر الإلهية بتضحيته بعد ما استباح يزيد شعائر الله تعالى ومن ثمّ أمعن في هتك الشعائر بهدم الكعبة المشرفة واستباحة المدينة المنورة، ومن هنا حاول الإمام زين العابدين والأئمة من بعده عليهم السلام احياء الدين بواسطة إظهار مظلومية الحسين (عليه السلام)، فالشعائر الحسينية تقرب إلى الله بالصفة المعنوية بأي شكل كانت وتقرب صاحبها، فكل نوع يناله التقوى منكم لا تصاف صاحبها بالتعظيم للشعائر، ونستعلم ليست جديدة ففي كل أمة لها شعائرها الخاصة كما قال الله سبحانه: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) (الحج/ 34). والمنسك مصدر ميمي واسم زمان ومكان فكلّ يوم عاشوراء وكلّ أرض كربلاء وأيام عاشوراء وكربلاء للأُمّة منسكاً وفيها تقريب الناس إلى الدين الحنيف ويذكروا الله فيها ففيها إعلاء لكمة الله وولاية أهل البيت (عليهم السلام) فعن الإمام الباقر (عليه السلام) ما نودي بمثل ما نودي بالولاية وورد عن أهل البيت انّ الدين هو حبهم وهل الدِّين إلّا الحبّ في الله والبغض في الله والبراءة من أعداء الله وأظهر مصاديقها الشعائر الحسينية التي أراد الباري تعالى بقائها ورفعها (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) (النور/ 36).

