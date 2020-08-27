ثورة الحسين (عليه السلام).. ثورة إصلاح وتغيير

وطن النهار

من يقرأ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) يجدها كتاباً مفتوحاً يقرء فيها كلّ معاني العظمة والنبوغ وانتصار الدم على السيف والدعوة إلى الحقّ والخير والسلام. وأعداءه هم الذين خرجوا على القانون واستباحوا الحرمات وقتلوا النساء والأطفال والشباب وهم الذين خسروا الحرب وباؤوا بالخزي في الدُّنيا والعذاب في الآخرة. كان الهدف من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) إقامة الحقّ والعدالة: «إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر...». فالمجتمع الذي يعاني من نقص أو انحراف في أحد جوانبه فالإصلاح هو سد ذلك النقص ومعالجة ذلك الانحراف. فلقد كان الإمام الحسين (عليه السلام) يعالج المشاكل العقائدية والأخلاقية والنفسية بأسلوبه وأدبه وغزارة علمه. وكان يُجيب عن كلّ سؤال يوجّه إليه وهو يحدث الناس في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ يجتمع إليه الناس ويلتقون حوله على شكل حلقات وهو يحنو عليهم ويتلطف بهم ويلقي عليهم ما هم بحاجة إليه من مسائل العلم والفقه. كانت أخلاق الإمام الحسين (عليه السلام) وأسلوب تعامله مع الناس، مثلاً يُحتذى ومنهجاً يُقتدى. الإمام الحسين (عليه السلام) إمام عالم يعرف ما يجهله الكثير وانّه يملك الشجاعة بكلّ معانيها وهو يؤمئذ غلام حديث السن. الشجاعة في إبداء الرأي وإظهار العلم والمعرفة في جميع المحافل، بلاغة الحسين (عليه السلام): دراسة العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل. وقال (عليه السلام) عن معارف القرآن: «كتاب الله عزّوجلّ على أربعة أشياء على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء (عليهم السلام)». لقد عاش الإمام الحسين (عليه السلام) مع الناس وإلى الناس، فشمل عطاءه كلّ الناس وقد ملأت أفكاره التحررية الفضاء، وعمت الأرجاء وبيضت صفحات التأريخ بمداد من نور وبذلك أصبح سفينةً أبدية لجميع البشرية، تنقذها من عصور الظلام إلى شاطىء الأمان ورضا الرحمان. كان الإمام الحسين (عليه السلام)، أستاذاً في «فن العطاء والفداء»، لقد أعطى ماله وما كسب في سبيل الإنسانية فضحّى بعياله وأطفاله وحياته، انّه بحقّ قربان آل محمّد.. من أجل خلاص البشرية وتبعاً لذلك، فعطاء الإمام الحسين لا يختص بأحد لأنّه أعطى وضحّى من أجل الله، والله لا يختص بأحد، وليس حكراً على أحد، بل يستطيع كلّ إنسان أن يتزود من عطاء الإمام الحسين الخالد ويمكن أن يرفع بيرقه ويدعو الناس إليه لكي يتزودوا من عطائه الفكري والروحي الذي لا ينفد بل هو متجدد، يسع الدنيا، وما على البشرية المعاصرة إلّا أن تحوّل حبّ الحسين (عليه السلام) إلى طاقة دافعة، تقذف بحمم الحقّ على الباطل، وتدك معاقل الجور وتمزق قيود الجهل والظلام وتزيل تحكم الأهواء، وبذلك تتحقق إنسانية الإنسان.