استمداد الطاقة من الله

وطن النهار

إنّ أهم عائق يقف في وجه الإنسان ويحول بينه وبين الرحيل نحو الأرقى والأفضل من الأوضاع؛ هو إحساسه بالعجز وقلة الحيلة في مواجهة ما يحيط به من أمور؛ الأمر الذي يوقعه في يأس وبؤس، ويسد أمامه الآفاق، ويجعله فريسة سهلة للعديد من المخاوف من القائم من الأوضاع، ويحيله إلى معبر أو مقر لصنوف الأحزان والآلام الحسية والمعنوية؛ التي يولّد كلّ من الإحباط واليأس. ولذلك فإنّ فتح الأبواب مشرعة على الأمل، والتمكين من رؤية بصيص من النور في آخر النفق المظلم، وإعادة الثقة في الذات، والإيمان بالقدرة على هزم البؤس ودحض المستحيل وما إلى ذلك، تمثلُ شروطاً ضرورية للانتصار على العجز والقلق والإحباط... إلخ ولكن كيف السبيل إلى ذلك والإنسان متروك إلى محدودية قدراته، وإلى طاقاته المعطلة، وإلى الشروط الموضوعية غير المساعدة إن لم تكن معادية؟!، وعند هذا الحد ينهض الإيمان بالله؛ المتصف بكلِّ صفات الكمال المطلقة، ليمثل السند الحقيقي للإنسان، ليخرجه من عجزه وخوفه وحزنه. فمهما كانت الظروف تبدو مستعصية؛ فإنّ كلَّ شيء يبقى في عداد الممكن بالنسبة لإرادة الله الغلابة، وهكذا يكون إسناد الظهر إلى الله بمثابة الإيواء إلى ركن شديد... وهذا من شأنه أن يسدَّ - بحسب درجة الإيمان وقوته - أبواب اليأس ويفتح أبواب التفاؤل؛ الأمر الذي يترتب عنه مزيد من ثقة الإنسان بما يستطيع فعله، إما في الحال، وإما على امتداد أزمةٍ قد تطول وقد تقصر؛ بحسب التحديات التي تواجهه. وقد يكون الفعل المطلوب القيام به يكفيه فعل فرد أو بعض أفراد، وقد يتطلب التقاء جهود أعداد كبرى من الأشخاص ضمن هياكل وتنظيمات متعددة ومتنوعة، ولكن من الضروري أن يكون الشخص مؤمناً بأنّ هذه الأفعال والجهود ستفتح الأبواب المغلقة، وأنّه إن لم يحصل ذلك اليوم، فلا شك أنّه حاصل في الغد. وهكذا يكون التعلق بالتأييد الإلهي عبر الإيمان والدعاء، بمثابة الاستمداد للطاقة من الله، أو بمثابة التمثل للقدرة الإلهية من طرف الإنسان، المفرد أو الجماعي بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحديث عن الدعاء هو: (حديث المستحيل يرغم على الإمكان). ونفهم المعنى الذي ندركه من خلال دعاء النبيّ زكريا (عليه السلام) الذي يقدمه لنا القرآن الكريم (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) (مريم/ 3-6). فكون امرأته عاقراً، وكونه قد بلغ من الكبر عتياً، لم يمنعه من التطلع إلى الإنجاب، ولم يمنع حصول ذلك فعلاً: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) (الأنبياء/ 89-90). فلا وجود للمستحيل إذن، ويبقى الممكن دوماً قائماً، فلا مكان لليأس أو القنوط، وإنما هو الفعل المبادر بالسير قُدماً العمر كلّه، للأفراد وللبشرية المؤمنة بذلك، والمتقدمة نحو أهدافها وغاياتها، وما لم تبلغه أنت يبلغه أبناؤك وأحفادك والذين يواصلون الكدح على دربك، ويبقى الدعاء فاتحاً للآفاق، محرراً لطاقات الإبداع والكدح، ومحرضاً على اقتحام العقبات وتذليل الصعاب بالبذل والتضحية حيناً وبمغالبة الباطل حيناً آخر، وبالبحث العلمي المتواصل طوراً، وبتكامل الجهود وتنظيم أصحابها طوراً آخر.