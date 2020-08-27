استراتيجية وزارة الصحة

آراء

لم يستطع وباء «كورونا» المستجد الصمود أو الانتشار في محافظات البلاد وبين المواطنين والمقيمين ولا حتى أن يخلف نتائج كارثية على وطننا العزيز، كما فعل في باقي أرجاء المعمورة على الرغم من نجاحه في قلب حياتنا رأساً على عقب لاسيما وأنه اصطدم بحاجز الصدّ الجبّار الذي بنته وزارة الصحة عبر إجراءاتها الوقائية التي جاءت على مستوى الحدث الكوني بحزمة قرارات مدروسة وجريئة في مرحلة مفصلية.

خطة واستراتيجية وزارة الصحة في التعامل مع هذا العدو القاتل أثبتت نجاح القطاع الطبي الكويتي في جميع مفاصله، وصقلت خبرات كوادره حيث دلت آخر الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة على أن المرض لم يتعد النسب الطبيعية في عدد الإصابات كما وفرت في جوهرها مستلزمات احتواء الوباء، وتقليص أضراره البشرية وحتى الاقتصادية أو الوطنية بشكل عام إلى مستويات متدنية إذا ما قورنت آثاره على الكويت بباقي دول العالم المصابة، هذا بالإضافة إلى أنها زودتنا بدليل علمي وعملي للتعامل مع أي أزمات مشابهة في المستقبل، وهنا لا بد أن ننحني إجلالا للكوادر الطبية في الصفوف الأمامية الذين ضحوا بأرواحهم لحمايتنا ونحتسبهم عند الله شهداء.

كم كان رائعا الدورالمشرف للحملات التطوعية والمبادرات الشعبية ومبادرات الأعمال الخيرية التي خففت من عبء الوباء على الناس والمجتمع، وقدمت مثالاً جديداً على أن الكويت هي حقاً دولة الإنسانية والعدل. نعم وبالفم الملآن أقول: إنني مطمئن على الواقع الصحي في بلادنا بفضل امتلاكنا لكادر إداري وتنفيذي يحمل بأمانة مسؤوليات الصحة ويترجم باحتراف دوره في حماية المواطن والمقيم دون تمييز.

كما أود أن أسجل ملاحظة سريعة على فئة صغيرة رفضت الامتثال لتعليمات وزارة الصحة بالتزام المنازل منعا لانتشار العدوى حقيقة لا أدري لماذا يلجأ البعض إلى خرق القانون في ظل الحاجة الماسة إلى التكاتف في وجه أزمة لم تميز بين أحد وآخر لهؤلاء نقول: الكويت تستحق منا جميعا التضحية مادام الهدف هو صالح الجميع وحماية حياتهم.

