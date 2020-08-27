آراء

كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد، رمز التواضع، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فتحت أبواباً جديدة للأمل بأن الكويت في أمان، وان مسيرة الخير ماضية، رغم المصاعب والمخاطر والتحديات، حيث ان سموه يتابع شخصياً كل ما يحدث، وانه بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والاساءة الى هذه البلاد، وان القانون يسري على الجميع، ولا حماية لفاسد مهما كان اسمه او منصبه، وهذا ما عهدناه في سموه، فهو العضيد الأمين لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائد الإنسانية، ووالد الجميع، وهو صاحب الرؤية الثاقبة، والمدافع الأمين عن مكتسبات الوطن، والمتصدي بشجاعة لكل من تسول له نفسه تفتيت وحدة الصف وتمزيق النسيج الوطني.

لقد أثلج سمو نائب الأمير ولي العهد صدور الكويتيين جميعاً، وقطع الطريق على الباحثين عن الفتن والمؤامرات ضد الكويت، ورسم الملامح المستقبلية التي نتطلع اليها جميعاً، لتبقى الكويت دار عز وأمن وأمان، ولهذا فإن الواجب يحتم علينا ان نترجم توجيهات سموه الى واقع عملي ملموس وان نتقيد بالمبادئ التي حددها، وان نكون قلباً واحداً ويداً واحدة، نتعاون جميعاً لبناء الكويت الحرية والديمقراطية والتطور والازدهار، وان نتمسك بالثوابت الديمقراطية التي تعتز بها الكويت، وان نكون صفاً واحداً، قوياً متماسكاً، خلف قيادة صاحب السمو أمير البلاد، وولي عهده الأمين، كي تواصل الكويت مسيرة الخير والكرامة، وان نعي جيداً خطورة هذه المرحلة المصيرية، وندرك حجم التحديات التي تواجه بلادنا على مختلف المستويات.

إننا على ثقة تامة بأن وحدتنا الوطنية المباركة، وفطنة وحكمة وحنكة قيادتنا، متمثلة بصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، سوف تكون السلاح الأقوى لحماية الكويت، والحفاظ عليها، والمضي قدماً في طريق الإنجاز والإصلاح والتنمية الشاملة.

حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه، وأدامها دار عز وسلام وانسانية.

