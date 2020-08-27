آراء

أشيد بالدعوات الوجيهة التي أطلقها النواب الكرام في مجلس الأمة الموقر: حمدان العازمي والحميدي السبيعي ومحمد الهدية والتي تأتي استجابة لما يراه الاتحاد الكويتي للمزارعين بخصوص سماح الحكومة الرشيدة، للمزارعين بتحويل عقود مزارعهم للغير أو التنازل عن القسيمة الزراعية للغير بعد سنتين بدلاً من خمس سنوات، وهو القرار الذي وافق عليه مجلس الأمة مشكوراً في مداولته الثانية بعد الموافقة عليه في المداولة الأولى بتأييد 32 عضواً.

هذا القرار لا يأتي ليس لصالح المزارعين وحسب ولكن للصالح العام وتفادياً للمشاكل والشكاوى العديدة في أروقة المحاكم ومساهمةً فعلية لتحقيق التنمية الزراعية وتطويرها في الكويت.

فشكرا لرئيس مجلس الأمة الموقر مرزوق الغانم ولرئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة ولجميع النواب الكرام وعهداً بمزيد من التعاون بين اتحاد المزارعين ومجلس الأمة.

لقد أضحى التنازل عن القسيمة الزراعية أو المزرعة للغير بعد سنتين من إبرام العقد بها مع إدارة أملاك الدولة، بمعرفة وموافقة هيئة الزراعة أضحى مطلباً مهما للمزارعين خصوصاً بعد المشاكل العديدة التي حدثت بين الورثة بعد وفاة حائز المزرعة، أبيهم مثلاً أو الاختلاف بين الشركاء في قسيمة واحدة ناهيك عن دواعي التنازل العديدة الأخرى مثل خسران المزارع من عمله الزراعي أو تعبه ومرضه.

ثم إن التنازل عن القسيمة الزراعية للغير يعطي الفرصة أو يوفرها للراغبين من المواطنين في حيازة قسيمة زراعية يمارس فيها هوايته للزراعة وحبّه للإنتاج الزراعي والمشاركة بتحقيق الأمن الغذائي المنشود للبلاد والعباد.

ووفق مداخلات النواب المؤيدين لمطلب الاتحاد الكويتي للمزارعين والذي هو مطلب المزارعين أنفسهم ؛ فإن الدعوة إلى التنازل عن القسيمة الزراعية في المناطق الزراعية إنما جاء بعد تجارب مريرة مرّت على بعض العائلات الكويتية الحائز عائلها على قسيمة زراعية جديدة ولا أحد منا يرضيه أن يتوجّه الاشقّاء لقصر العدل لفك المنازعات بينهم وهم إخوة وسواء اتخذ القرار بالتنازل أو لم يتخذ، فإن التنازل حادث بعد انتظار وقلق ولكن عن طريق بعض المحامين.

فأيهما أفضل أن يتم التنازل سريعاً ومباشرة عن طريق هيئة الزراعة أم أن يتم متأخراً عن طريق محام؟ بالطبع عن طريق هيئة الزراعة وفي العلن وعلى العلن.

والله من وراء القصد

