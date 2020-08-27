التوعية الإلكترونية

آراء

نعيش في عالم مترابط، يزداد تشابكا وتعقيدا بتسارع مربك، وفي كل لحظة اضافية نمضيها على الانترنت، فإننا، نمنح مزيدا من الثقة غير المبررة لهذا العالم الافتراضي؛ الذي يعج بالهويات المزورة، والأسماء الوهمية، والمحتالين الخطرين، كي يتسلل الى حياتنا وخصوصياتنا وأموالنا.

ومع أننا غالبا ما نقوم بإقناع أنفسنا بوهم الأمان الالكتروني، الا أن الأمر لا يستدعي أكثر من السهو لمرة واحدة؛ كي نجد أنفسنا ضحية لص؛ كان يختبئ داخل جيوبنا طوال الوقت، ولم يحدث أن التقينا به مرة واحدة من قبل، لكنه الآن؛ يسيطر على أرقام حساباتنا المصرفية، أو صورنا، ويحول ثرثراتنا الغاضبة مع أصدقائنا الى نقطة ضعف يبتزنا بها.

والابتزاز الالكتروني يتطور يوما بعد يوم الى جريمة تتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة.

وتتشابه الجريمة الالكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الالكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.

وعملا بالمثل «درهم وقاية خير من قنطار علاج» فإن لـ«التوعية الالكترونية» دوراً كبيراً في حماية أمن وسلامة الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة. وتتسبب الجرائم الالكترونية بخسائر مادية كبيرة للمؤسسات وتؤثر بشكل سلبي في حالة الاقتصاد في البلاد، كما تتسبب في العديد من مشاكل تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد اذا لم تكافح، فقد عانت دول من اختراق مواقعها الالكترونية والسيطرة عليها، ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.

وهنا يبرز دور الاعلام الوطني المهم في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الالكترونية، حيث يجب تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الابتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الالكترونية.

وكذلك عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حسابا مصرفيا أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بـ«الانترنت»، كما يجب أيضا تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها في الأيدي الخطأ.

ينصح أيضا بتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنبا للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة، وتجنب فتح أي رسائل الكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات.

وينصح الخبراء التقنيون والقانونيون بتثبيت برامج حماية من الفيروسات وتطوير وسائل تتبع مرتكبي الجرائم الالكترونية وتغليظ العقوبات بحقهم.

منصور فيصل العرادة

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون