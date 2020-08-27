الحكومة لأذرعها الاقتصادية.. أصلحوا بعيداً عن جيوب المواطنين

مال وأعمال

قالت مصادر موثوقة لـ«النهار»، ان الحكومة شددت على المسؤولين عن الملفات الاقتصادية بالتحرك السريع تجاه المعالجات المالية بعيداً عن «المواطنين»، وبما لا يمس مكتسباتهم وأجورهم ومعيشتهم، ودون انعكاس على الأسعار.

وأوضحت المصادر ذاتها ان اي مقترح يمس الرواتب او الدعوم مرفوض في الوقت الحالي، خاصة ان هناك حلولا اخرى يمكن اللجوء اليها والتعويل عليها.

وأضافت ان اجتماعاً يعقد اليوم الخميس بمجلس الوزراء سيشهد قراراً رسمياً بتشكيل فريق مختص برئاسة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وانخفاض اسعار البترول، وتأثر الموارد المالية للدولة، ومراجعة الخطط والاجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصاد البلاد.

وتوقعت ان يتكون الفريق من كفاءات اقتصادية تشمل اكاديميين وخبراء من القطاع الخاص وحكوميين من ذوي الكفاءة، فضلا عن مستشارين لجهات مالية واقتصادية دولية متخصصة بوضع الحلول السريعة، مشددة انه لن يتم اجراء دراسات جديدة بل وضع حلول فالدراسات القديمة وافية وينقصها التنفيذ.

ودعت المصادر الى معالجة الاختلالات الاقتصادية بشكل واقعي وعبر خطوط متوازية وضرورية منها ما يلي:

1 مراجعة الاستثمارات الحكومية واعادة تقييم الأصول وتعديل حقوق الانتفاع باملاك الدولة.

2 ضرورة ان يحظى الاصلاح الاقتصادي باجماع وطني دون غبن لفئة او قطاع.

3 احداث صدمات مالية ايجابية على جانبي الميزانية العامة للدولة.

4 ضرورة تناسق الاصلاحات الاقتصادية مع اصلاح اختلال سوق العمل من حيث تخفيف الكم الكبير من العمالة الوطنية في القطاع العام.

5 تحسين جاذبية بيئة العمل وآليات جذب الاستثمارات الخارجية.

6 ضرورة ان تراعي المعالجات وضع العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية التي تعاني حالة ركود وابعادها عن المخاطر الناتجة عن «كورونا».

7 اجراء معالجات سريعة استناداً للدراسات القديمة الوافية فلا معنى من اجراء دراسات جديدة في هذا الصدد.

8 تحصين المال العام باجراءات نوعية تضمن عدم استباحته والتلاعب به.

9 استغلال هبوط النفط في اجراء اصلاحات حقيقية للتنويع الاقتصادي.

10 تحديد التشريعات المطلوبة فوريا لاحداث اصلاح حقيقي.

11 اسناد ادارة بعض القطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص لتتحول بفكر جديد نحو الانتاج الفاعل.

12 انتهاج الشفافية فيما يخص الاوضاع المالية للجولة.

13 رفع كفاءة بعض الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.

