3.9 مليارات دينار عجز الميزانية مع تراجع أسعار النفط

مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الضغوط على أوضاع المالية العامة للكويت تواصلت خلال السنة المالية 2019/2020 نتيجة لانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدى الى استمرار السحب من الاحتياطيات المالية للحكومة. وارتفع العجز الى 3.9 مليارات دينار قبل تحويل 10% من الايرادات الى صندوق الأجيال القادمة أو ما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 مقارنة بعجز قدره 1.3 مليار دينار أو ما يمثل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية السابقة وبعد التحويلات الاعتيادية لصندوق الأجيال القادمة، وصل مستوى العجز الى 5.6 مليارات دينار (14.1% من الناتج المحلي الاجمالي) مقابل 3.4 مليارات دينار (7.9% من الناتج المحلي الاجمالي) في العام السابق. الا أن مجلس الأمة قد أقر أخيراً قانوناً لوقف هذه التحويلات للسنة المالية السابقة وخلال السنوات التي تحقق فيها الميزانية العامة عجزاً. ويعزى تزايد مستويات العجز الى انخفاض أسعار النفط، الا أن وتيرة زيادة العجز تسارعت بشكل حاد في مارس على خلفية تفشي جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم.

تراجع الإيرادات النفطية

انخفضت الايرادات النفطية، والتي تمثل 89% من اجمالي الايرادات، في العام المالي 2019/2020 على خلفية انخفاض متوسط أسعار نفط خام التصدير الكويتي بنسبة 10.3% كما انخفض انتاج النفط بنسبة 1.1% في اطار الالتزام باتفاقية «الأوبك» وحلفائها لخفض حصص الانتاج. ونتيجة لذلك، انخفضت الايرادات النفطية بنسبة 16.6% على الرغم من تلقيها بعض الدعم بفضل ارتفاع ايرادات الغاز. كما جاءت الايرادات النفطية أعلى من المستوى المقدر في الموازنة بنسبة 111% فيما يعزى الى حد كبير الى ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها المقدرة في الموازنة العامة ببلوغها 61.1 دولاراً للبرميل مقابل 55 دولاراً للبرميل. ومن جهة أخرى، تراجعت الايرادات غير النفطية بنسبة 13.1% بعد ارتفاعها بنسبة 24% في العام السابق نتيجة لتراجع ايرادات الضرائب والرسوم بنسبة 7.7%، اذ انخفضت قيمة الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية بنسبة 26.1% نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي، الأمر الذي انعكس أيضاً على انخفاض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات (-3.6%) مقارنة بالسنة المالية 2018/2019. اضافة لذلك، تراجعت ايرادات قطاعي الكهرباء والمياه (التي تمثل قيمتها حوالي 15% من اجمالي الايرادات غير النفطية) بنسبة 15.5% و36.3% على التوالي، في حين انخفضت ايرادات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 41%، اذ بلغت 69 مليون دينار. وفي المقابل، أظهرت بيانات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات زيادة ملحوظة في تحويلات التعويضات العراقية لتصل الى 0.3 مليار دينار في السنة المالية 2019/2020 مقابل 0.1 مليار دينار في العام المالي السابق. كما تشير البيانات أيضا الى أن الديون المستحقة للحكومة، والتي تشمل فواتير المرافق العامة مستحقة الدفع، ما تزال مرتفعة نسبياً، اذ تمثل نسبة 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي. وسيتطلب استرداد هذه المبالغ تطبيق تدابير أكثر صرامة ورفع مستوى كفاءة نظام التحصيل الحكومي.

خفض الإعانات

في ظل استمرار عجز الميزانية والدعوات لترشيد النفقات العامة، خفضت الحكومة نفقاتها العام الماضي بنسبة 3.2% لتصل الى 21.1 مليار دينار، او ما يعادل 94% من اجمالي المخصصات في الموازنة العامة. وانخفضت النفقات الجارية بنسبة 2.1% الى 18.8 مليار دينار على خلفية التراجع الحاد بنسبة 57% الذي شهدته الاعانات لتصل الى 0.6 مليار دينار، نتيجة التراجع الذي شهدته الاعانات ضمن القطاع النفطي. وعلى الرغم من أن السبب المحدد لهذا الانخفاض غير واضح، الا أننا نعتقد أنه قد يعزى في الغالب الى انخفاض المتأخرات المستحقة لمؤسسة البترول والتي بلغت مستويات مرتفعة بصفة استثنائية في السنة المالية 2018/2019. وباستثناء بند الاعانات، سترتفع النفقات الجارية بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير الى درجة ما من ضبط معدلات الانفاق. وساهمت بعض العوامل في زيادة الضغوط على النفقات الحكومية من أبرزها تعويضات العاملين (حوالي 40% من النفقات الجارية)، والتي زادت بنسبة 5.6% في أعقاب زيادتها بنسبة 6.5% في السنة المالية 2018/2019. اضافة لذلك، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات بنسبة 6.4% على خلفية ارتفاع مشتريات الوقود لمحطات توليد الكهرباء وتقطير المياه بنسبة 11.0% لتصل الى 1.5 مليار دينار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الوقود. وأخيراً، ظلت المنح – والتي تتمثل بصفة رئيسة في التحويلات الموجهة الى عدد من الهيئات كجامعة الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص- مستقرة نسبياً عند مستوى 5.3 مليارات دينار. كما انخفض ايضاً الانفاق الرأسمالي بحوالي 0.3 مليار دينار تقريباً أو ما يعادل 12% الى 2.3 مليار دينار، أو ما يعادل 70% من المخصصات ضمن الموازنة، فيما يعتبر أدنى المستويات المسجلة في ستة أعوام، مقارنة بحوالي 80% في العام السابق. وجاء تراجع معدل الانفاق الرأسمالي متسقاً مع ضعف أنشطة المشاريع الذي شهدناه خلال السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات المطولة أثناء فترة طرح العطاء وغيرها من الصعوبات الفنية المختلفة. بالاضافة الى ذلك، قد تكون قيود الانفاق المشددة بهدف كبح جماح العجز المتزايد من العوامل الاضافية التي ساهمت في ذلك.

وتُعرضُ بيانات الانفاق بطريقة بديلة أيضاً، مما قد يبسط بعض التصنيفات المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال، تقع بعض مدفوعات الأجور خارج فئة تعويضات العاملين المذكورة أعلاه. وبصفة عامة، بلغت فاتورة الأجور 12 مليار دينار أو ما يمثل 57% من اجمالي النفقات، أما الاعانات فقد مثلت 19% من اجمالي النفقات، ليشكل هذين البندين حوالي 76% تقريباً من النفقات الاجمالية.

استمرار العجز

وبصفة عامة، جاء حجم العجز المسجل للسنة السادسة على التوالي قريباً من توقعاتنا، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في عام 2014، وعلى الرغم من احتفاظ الحكومة.

انهيار أسعار النفط

استمر استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر القليلة الأولى من السنة المالية الحالية نظراً لضعف أسعار النفط (التي بلغت متوسط 30 دولارا للبرميل في الأشهر الأربعة الأولى من العام)، اضافة الى الضغوط التي شهدتها النفقات لاحتواء جائحة كوفيد-19. وبالنسبة للسنة المالية 2020/2021، فقد يصل العجز الى أكثر من 10 مليار دينار، أو 32% من الناتج المحلي الاجمالي بناءً على متوسط سعر قدره 40 دولاراً لخام التصدير الكويتي مع خفض للنفقات بنسبة 5% الى 20 مليار دينار هذا الأمر من شأنه أن يستنفد معظم الأموال المتبقية في صندوق الاحتياطي العام. ويعد قيام الحكومة مؤخراً باستبدال أصول بحوالي 2.1 مليار دينار من صندوق الاحتياطي العام مع صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الحكومية أحد المؤشرات على تزايد حدة هذه الضغوط.

من جانبها، اقترحت الحكومة مجموعة من التدابير الممكنة التي تهدف الى تقليص العجز في المستقبل، والتي شملت تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بأثر مالي متوقع بقيمة 0.8 مليار دينار، وضريبة أرباح الشركات بنسبة 5% (0.5 مليار دينار)، وزيادة رسوم المرافق العامة (0.5 مليار دينار)، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية الأخرى. ويقدر الأثر الاجمالي لتلك الاجراءات بحوالي 5.0 مليارات دينار تقريباً، الا أنه على الرغم من ذلك، تتطلب معظم تلك الاصلاحات الحصول على موافقة برلمانية ومن المستبعد تطبيقها في الأجل القصير. لذلك، نتوقع تأثيراً معتدلاً لتلك التدابير على نتائج السنة المالية الحالية.

تحرير خيارات التمويل

ومن المرجح أن تركز الجهود المبذولة لمعالجة عجز الميزانية بشكل أكبر على خفض النفقات غير الضرورية، بالاضافة الى تحرير خيارات التمويل كعملية استبدال أصول صندوق الاحتياطي العام بأصول صندوق الأجيال القادمة التي جرت مؤخراً، ووقف تحويل نسبة 10% من ايرادات الدولة الى صندوق الأجيال القادمة في السنوات المالية التي تشهد عجزاً في الموازنة.

الا أن تطبيق اصلاحات مالية كبيرة وواسعة النطاق أصبح من الضرورات الملحة، اذ يعد تخفيض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بوزر للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من مستقر الى سلبي بمثابة علامة تحذير تعكس استنفاذ موارد صندوق الاحتياطي العام وغياب قانون الدين الجديد بالاضافة الى عدم توافر اصلاحات مماثلة لتلك التي شهدتها معظم دول الخليج الأخرى. ومن الضروري أن تستهدف الاصلاحات ترشيد الانفاق، وتعزيز جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقليل كلفة المشاريع الحكومية، وتعزيز الايرادات غير النفطية. أما في الوقت الحالي، فيجب اعطاء الأولوية القصوى لاحتواء جائحة كوفيد-19 والقضاء عليها، ما يجعل اصدار قانون الدين العام أمراً ضرورياً للغاية.

