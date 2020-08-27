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مال وأعمال

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18 ملياراً أصول صندوق الاحتياطي العام


وفقا للتقديرات بموارد مالية ضخمة تزيد عن 500 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية، الا أن استمرار تسجيل عجز في ميزانيات السنوات الأخيرة أدى الى استنزاف الموارد المتاحة في صندوق الاحتياطي العام الذي يستخدم بصفة رئيسية لتمويل الميزانية. وقد أصبح هذا الأمر أكثر الحاحا منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017، مما جعل من صندوق الاحتياطي العام الوسيلة الوحيدة المتاحة للتمويل. ووفقاً لديوان المحاسبة، فقد بلغ صافي أصول صندوق الاحتياطي العام حوالي 22.9 مليار دينار كما في يونيو 2019. واستناداً الى بعض الفرضيات، فقد ينخفض هذا الرقم الى حوالي 18 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020 (مارس 2020)، كما أن الأصول السائلة المتبقية قد تكون أقل من ذلك بكثير.


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