النفط قرب ذروة 5 أشهر مع خفض المخزونات والإنتاج

مال وأعمال

ارتفع النفط نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس، بدعم من وقف منتجين أميركيين معظم الانتاج البحري من خليج المكسيك قبل الاعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن اصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف ازاء المناعة مستقبلا.

وأضاف خام برنت سنتين الى 45.88 دولاراً للبرميل، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاث سنتات الى 43.32 دولاراً للبرميل. وأغلق الخامان عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لاعصار قوي. وأوقف المنتجون انتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84 بالمئة من الانتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الاعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90 بالمئة.

كما لقيت الأسعار الدعم من تأكيد مسؤولين أميركيين وصينيين على التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري. وجاء المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

ومن جانبه قال باركليز ان الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وعالميا سيعود لمستواه الطبيعي الى حد كبير بحلول نهاية 2021.

يتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خمسة بالمئة في المتوسط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام مقابل تراجع 25 بالمئة في الربع الثاني و11 بالمئة في الربع الثالث.

