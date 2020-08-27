«بيتك - البحرين» حصـد 5 جـوائز فـي الخـدمـات المصرفيــة الرقميـة

مال وأعمال

حصل عبدالحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي مصرفي في البحرين لعام 2020، والتي تمنح للرؤساء التنفيذيين المتميزين في القطاع المصرفي، وذلك من قبل مجلة (GLOBAL Banking & Finance Review) العالمية المتخصصة في تقييم الخدمات المصرفية والمالية للشركات العالمية، حيث تم منحه الجائزة نظير مساهماته المتواصلة في الارتقاء بالخدمات المصرفية والعمل على تشجيع الابتكار في مجال الصيرفة.

كما تمكن بيت التمويل الكويتي - البحرين من الحصول على 4 جوائز عالمية مرموقة أخرى وهي، جائزة أفضل بنك رقمي في البحرين 2020، وجائزة أفضل بنك اسلامي رقمي في البحرين 2020، وجائزة التطبيق الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية للأفراد في البحرين 2020، بالاضافة الى جائزة التطبيق الأفضل ابتكاراً للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط 2020، لتطبيق بيتك جزيل للصيرفة.

وقال الخياط: «يسعدنا حصول البنك على هذه الجوائز، الأمر الذي يعكس قدرة موظفي بيتك على الارتقاء بمكانته المصرفية من خلال محاولة تقديم خدماته المصرفية المميزة.

ويحظى البنك بمكانة متقدمة في صناعة الصيرفة الاسلامية، حيث تأتي هذه الجوائز تقديراً للعمل المتفاني والجهود المتميزة التي يبذلها موظفونا على الدوام، وحافزا لهم للاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة أخرى».

وأضاف الخياط: «اننا مستمرون باذن الله في الارتقاء بخدمات القطاع المصرفي الاسلامي، عبر مواكبة التغييرات المستمرة، وتوفير خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مثل تطبيق جزيل للصيرفة، الذي يقدم تجربة مصرفية متكاملة لجميع زبائننا. وبناء عليه فان هذا الانجاز يأتي ليؤكد المساعي الحثيثة، والتزامنا بتلبية متطلبات زبائننا الكرام، واستمرارنا باطلاق مبادرات من شأنها أن تُسهم في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا التي نوفرها لزبائننا».

من جانبه قال محمد فهمي حمد مدير تنفيذي، رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية: ان البنك يسعى الى الاستمرار في تحقيق النمو والنجاح والتقدم في مجال الابتكار والتطوير والتقنية المصرفية بين دول المنطقة، عن طريق تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، والأكثر ملاءمة للعملاء من حيث مرونة التعامل آخذا في الاعتبار متغيرات السوق ومتطلباته المستمرة».

وأضاف: «تأتي هذه الجوائز، لتؤكد مجدداً أداء موظفي بيتك الاستثنائي وانجازاتهم في تطوير منتجات وخدمات يحتاج اليها العملاء، والاستثمار في التكنولوجيا بشكل مستمر، والالتزام بزيادة الوعي حول الخدمات المصرفية الاسلامية، والتأثير الايجابي في المجتمع المحلي».

