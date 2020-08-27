49.8 مليون دينار صافي أرباح «الكويت الوطني - البحرين»

مال وأعمال

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 60.89 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 49.793 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2020، مقارنة مع 59.95 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو48.283 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من العام 2019، بزيادة نسبتها 1.6%. وارتفعت الموجودات الاجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 4.6% لتبلغ نحو 7.135 مليارات دينار بحريني بنهاية يونيو 2020 مقارنة مع 6.824 مليارات دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 692.426 مليون دينار بحريني.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تمكن بنك الكويت الوطني- البحرين من تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهت البيئة التشغيلية وحالة عدم اليقين التي صاحبت تفشي جائحة كورونا، حيث تزامن ذلك مع الانهيار الكبير في أسعار النفط، بالاضافة الى انخفاض أسعار الفائدة عالمياً التي أضفت مزيداً من الضغوط على صافي هوامش الفائدة».

وبين الصقر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسة الداعمة للنمو وأداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر وهو ما يبرهن من جديد على نجاح مسار التنويع الذي تنتهجه المجموعة منذ فترة طويلة وخاصة في البحرين نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية ايجابية.

وأضاف الصقر أن الوطني- البحرين يواصل ترسيخ موقعه في السوق البحريني عاماً تلو الآخر، حيث يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني وخاصة أن أرباح البنك تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية. ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «ان البنك حقق نتائج جيدة في النصف الأول من العام رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة».

وأكد الفردان أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال هذه الأوقات الاستثنائية وذلك عبر تأجيل اقساطهم ومدفوعات بطاقات الائتمان وذلك في اطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية.

وأوضح الفردان أن البنك فعل خطط استمرار الأعمال خلال الأزمة لضمان مساعدة عملائه على تخطي الصعوبات التي يواجهونها، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي لدعم حزمة الدعم المالي التي تهدف الى التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.

وأشار الى أن البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.

