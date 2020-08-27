عمومية «الراي» أقرت الانسحاب الاختياري

مال وأعمال

اقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مجموعة الراي الاعلامية جميع البنود المدرجة على جدولي الأعمال، وهي كما يلي:

1- الموافقة على توصية مجلس الادارة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للاوراق المالية، وعلى أسباب الانسحاب والتي تلخصت في التالي:

الانخفاض المستمر في نسبة التداول على أسهم الشركة، وعدم رغبة المستثمرين في تداول أسهم الشركة، اخذين في الاعتبار متوسط قيمة التداول اليومي.

تخفيض وتقليل الاعباء المالية والادارية التي تتحملها الشركة نتيجة استمرار ادراجها في بورصة الكويت، وذلك لاتمام خطة اعادة هيكلة الشركة التي تهدف الى استقرار المركز المالي بما يحمل حقوق المساهمين، علما بأن هذه الموافقة خاضعة لموافقة الجهات الرقابية. 2- الموافقة على اطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2019 والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 18?840?633 ديناراً على أن يتم اطفاء كامل الخسائر المتراكمة.

