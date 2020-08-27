البورصة تواصل الصعود مع رفض طرح الثقة في الصالح

مال وأعمال

للجلسة الثالثة على التوالي تواصل البورصة ارتفاعها مع رفض مجلس الأمة طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 35 نائبا وذلك بالتزامن بأن الأسوأ قد تم تجاوزه للشركات المدرجة بالاضافة الى صعود البورصات العالمية وخاصة الاميركية والاوروبية واستقرار اسواق اليابان واخيرا التفاؤل باقتراب طرح اللقاح لعلاج فيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة.

ذكر محللون أن تركيز المستثمرين قد تحول الى النصف الثاني من 2020 بعد معاودة فتح الاقتصادات والعودة التدريجية للحياة الطبيعية الى ما قبل جائحة كورونا والتعايش مع الفيروس ضمن اجراءات وقائية واحترازية وعلى وتيرة انتعاش الأسهم القيادية والعودة الى الربحية، اضافة الى استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة مقارنة بما وصلت اليه في مارس الماضي.

واضافوا ان سهم شمال الزور بدأ يشهد استقرار سعريا وهدوءاً في الطلب بعد انتهاء عمليات التجميع من بعض المستثمرين ما تسبب في انخفاض قيمة السهم بـ 4 فلوس وسط توقعات ان تتوقف عمليات التداول علي السهم بذات الوتيرة السابقة.

زادت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 116 مليون دينار وبنحو 0.3 في المئة من 30.327 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء الى 30.443 مليار دينار، وتم تداول 204.03 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 119 شركة عبر 9.18 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 31.8 مليون دينار، لتنخفض السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 45.7 في المئة مقارنة مع جلسة الثلاثاء التي بلغت فيها 58.6 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 24 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15?8 نقطة ليبلغ مستوى 4159?92 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?38 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 146?8 مليون سهم تمت عبر 4726 صفقة نقدية بقيمة 9?15 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 22?17 نقطة ليبلغ مستوى 5828?34 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?38 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 57?2 مليون سهم تمت عبر 4458 صفقة بقيمة 22?7 مليون دينار.

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13?9 نقطة ليبلغ مستوى 4168?03 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?33 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 117?5 مليون سهم تمت عبر 3544 صفقة نقدية بقيمة 7?7 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 2.41%، بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 3.08%.

وجاء سهم «الهلال» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 15.38%، فيما تصدر سهم «وثــاق» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.18%.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.72 مليون دينار مُرتفعاً 0.71%، بينما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 30.32 مليون سهم مُرتفعاً 4.73%.

