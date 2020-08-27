الذهب تراجع مع ارتفاع الدولار

مال وأعمال

«رويترز»: تراجع الذهب اذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي به جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة الى 1918.77 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة الى 1925.30 دولاراً.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس ان تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات «يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، اذ يترقب المتعاملون كلمة باول».

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مقابل منافسيه، ما يزيد كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول اليوم الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأميركي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

