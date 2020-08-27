خطة مصرية لزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار سنوياً

اقتصاد مصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة وان الصادرات تمثل مصدراً رئيسي من مصادر الدولة للنقد الأجنبي، مشيرة الى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.

وقالت ان الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع جميع منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كل الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية الى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الأفريقي، وأشارت الوزيرة الى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير جميع القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنويا.

وفى هذا الاطار أوضحت جامع أن الوزارة تدرس حاليا كل المقترحات المتعلقة بتيسير اجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التي تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الافريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وأشارت الوزيرة الى زيارتها الأسبوع الماضي الى دولة السودان برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تعد السودان احدى أهم الدول العربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة في كل المجالات حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة الى انه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.

وأشارت جامع الى أهمية اعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني ليقوم بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى انه جارٍ حاليا تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.

وبدوره قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان صادرات القطاع بلغت العام الماضي 5.5 مليارات دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الافريقية وبنسبة 22% من اجمالي صادرات القطاع، مشيرا الى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الافريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وانشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.

وأضاف أبو المكارم أن 3 دول افريقية تستحوذ على ثلثي الصادرات المصرية للأسواق الافريقية وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا، لافتا الى أن القطاع يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة افريقية خلال المرحلة المقبلة.

