ارتفاع الصادرات لدول «الكوميسا» بقيمة 9.8 ملايين دولار

اقتصاد مصر

حققت الصادرات المصرية الى مجموعة دول الكوميسا الأفريقية، ارتفاعا طفيفا خلال شهر ابريل الماضي، اذ قالت بيانات حكومية، ان اجمالي الصادرات بلغ نحو 9.8 ملايين دولار، مقابل 7.7 ملايين دولار خلال شهر ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.1 مليون دولار.

وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الزيادة التي تحققت في ابريل الماضي موزعة بين دولتين رئيستين، وهما كل من جيبوتي وبلغت الصادرات المصرية اليها 4.2 ملايين دولار، مقابل 3.3 ملايين دولار في ابريل عام 2019، بزيادة بلغت 900 ألف دولار، تليها الصادرات المصرية الى موريشيوس والتي سجلت 2.6 مليون دولار ابريل الماضي، مقابل 2.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 500 ألف دولار.

وسجلت الصادرات المصرية الى سوازيلاند مليون دولار في ابريل الماضي، بينما استقرت الصادرات الى زامبيا عند 600 ألف دولار في نفس الفترة.

