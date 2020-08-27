47 % تراجعاً في أرباح «السويدي إلكتريك»

اقتصاد مصر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي الكتريك، خلال النصف الأول من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 1.025 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019. وتراجعت ايرادات الشركة خلال الفترة الى 20.11 مليار جنيه، مقابل ايرادات بلغت 21.55 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2019. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا بلغت 2.15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 2.083 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحققت السويدي خلال الربع الأول من2020، أرباحا بلغت 463.69 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 995.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.