«دايس» تتحول للخسائر

اقتصاد مصر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة دايس للملابس الجاهزة تحولها للخسائر خلال النصف الأول من 2020، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت خسائر بلغت 92.76 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 73.014 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019. وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة الى 445.11 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 731.29 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 101.5 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 56.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019. وسجلت الشركة خلال 2019، صافي ربح بلغ 120.82 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 160.08 مليون جنيه أرباحا خلال 2018.